De Zijlen weert zich tegen coronavirus

‘De draaiboeken liggen klaar’

TOLBERT – Ook de Gehandicaptenzorg staat dezer dagen niet stil. Bij Stichting De Zijlen neemt men alle maatregelen om de gezondheid van cliënten en personeel te waarborgen. Dat vertelt Ida van Emmerik, communicatieadviseur van De Zijlen. Zo zijn bezoeken aan cliënten opgeschort. ‘Dat is best ingrijpend’, beaamt Van Emmerik. ‘Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.’

De Zijlen heeft meerdere locaties in Groningen, die allemaal sinds maandag 16 maart de dagbesteding anders in hebben gericht. De meest ingrijpende maatregel, is het niet langer toestaan van bezoekers. ‘Dat is voor zowel cliënten als ouders en verwanten heel ingrijpend’, aldus Van Emmerik. ‘We kijken nu naar andere manier om contact te houden. Denk aan Facetimen en bellen. Personeel gaat met iPads langs de bewoners, om hen met anderen in contact te brengen. Juist nu is dat heel belangrijk.’

Ondertussen neemt De Zijlen ook onder het personeel maatregelen. Personeel werkt zoveel mogelijk op één locatie. ‘En personeel van de dagbesteding komt nu op de woonlocaties om daar activiteiten aan te bieden. Ook voor hen geldt zij op één locatie werken’, zegt Van Emmerik. ‘Natuurlijk leven er ook zorgen onder het personeel. Wat doen we als er een grote corona-uitbraak onder het personeel is bijvoorbeeld? Dan moeten we kijken wat we gaan doen en hoe we het oppakken. We informeren ons personeel en de betrokkenen dagelijks. Bovendien liggen de draaiboeken klaar.’

Van Emmerik ziet ook een hoop positiviteit onder personeel en cliënten. ‘Alleen al de grote flexibiliteit is mooi om te zien’, zegt zij. ‘Iedereen doet zijn best om er met elkaar toch nog leuke dagen van te maken. Een bloemist uit de buurt heeft overgebleven bloemen gebracht naar onze bewoners. Zij mogen natuurlijk nog gewoon een rondje lopen en hebben tijdens het rondje bloemen geplant rondom de Sintmaheerdt. Zo vrolijken ze anderen op met een vrolijk bloemetje. We moeten er toch het beste van maken.’

Op www.dezijlen.nl worden betrokkenen op de hoogte gehouden van alle laatste nieuwtjes rondom het coronavirus.