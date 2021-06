De zomer begint goed op de Streekproductenmarkt Nienoord

LEEK – In de maand juni is het eindelijk tijd om van de zomer te gaan genieten. Dat kan dankzij de Streekproductenmarkt Nienoord, die op zaterdag 5 juni weer wordt georganiseerd. Zoals altijd wordt het weer een mooie zaterdag en zijn de kramen ruim opgesteld, zodat iedereen coronaproof boodschappen kan doen op de markt.

Ook deze keer is er een ruime variatie aan producten te vinden op de markt. Onder andere groenten, fruit, jam, sieraden, kaarsen, soepen, sausen, eieren, taarten, broden, kaas, honing en sap zijn verkrijgbaar. Ook zijn op 5 juni twee nieuwe standhouders aanwezig, die onder andere vleesetende plantjes verkopen. Kortom, er is weer genoeg te beleven op de Streekproductenmarkt Nienoord. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom op het erf van Landgoedboerderij Oosterheerdt aan de Oosterheerdtstraat 7 in Leek, waar de lekkerste en eerlijkste boodschappen zijn te vinden.