De zwem4daagse in Roden was weer een groot succes, met bijna 300 aanmeldingen

RODEN – Het zit er alweer op; afgelopen vrijdag was de finale van de zwem4daagse in zwembad de Hullen in Roden. Met bijna 300 zwemmers was ook deze editie weer een groot succes. Natuurlijk werden er baantjes gezwommen voor een medaille, en waren er daarna leuke activiteiten te doen, zoals spijkerbroekhangen, schminken en een kleurplaatwedstrijd.

Vrijdag was de finale van het spijkerbroekhangen en konden de deelnemers zich in alle bochten wringen tijdens het discozwemmen met DJ Mathijs. Zoals ook andere keren was de zwem4daagse weer een heerlijk feestje voor ouders en kinderen in de herfstvakantie. Tot slot nog de winnaars van het Spijkerbroekhangen en de kleurwedstrijd. Spijkerbroekhangen: 1e Lucas met een tijd van: 3 minuten en 25 seconden, 2e Kevin, hij hing 2 minuten en 30 seconden aan de broek en Leeshairo werd 3e met een tijd van 2 minuten en 14 seconden. Kleurwedstrijd: 1e, Fleur, 2e Jesse, 3e Benjamin.