Debuut VEV’67 in de landelijke bekercompetitie eindigt in nederlaag

Silvolde met 0-3 te sterk in Leek

LEEK – Na een zeer succesvol verlopen bekertoernooi mag VEV’67 in de voorronde van de landelijke bekercompetitie zich meten met hoofdklasser Silvolde.

VEV’67 is na een verdiende rustpauze nog maar een week in training. Tegenstander Silvolde daarentegen is drie weken geleden al met trainingen begonnen. Inmiddels heeft deze ploeg ook al een aantal oefenwedstrijden gespeeld.

Met dit in het achterhoofd gaat VEV’67 met een behoudende tactiek het veld in. Een sterk middenveld met daarvoor twee spitsen, die voor gevaar dienen te zorgen. Het eerste half uur kan VEV redelijk mee met de ploeg uit Gelderland. Met een aantal uitvallen probeert VEV gevaar te stichten. Een uitval via de rechterkant stelt Lars Wolthuis in staat een prima voorzet op spits Arjan de Vries af te leveren. De inzet van de spits wordt geblokt en de afvallende bal komt bij Marco Soeten die keurig breed legt op Arjan Veenstra. Zijn schot gaat helaas over. VEV beperkt zich tot het tegenhouden door de ballen lukraak weg te schieten. Het lukt niet om de bal goed in de ploeg te houden. Silvolde is technisch en fysiek de meerdere van VEV. De twee spitsen van VEV zijn niet opgewassen tegenover de verdedigers van de hoofdklasser. Middenvelders kunnen geen diepgang brengen, waardoor de spitsen naarmate de wedstrijd vordert steeds meer op een eiland komen te staan. Kort voor de pauze komt de immer aflatende Wolthuis via de rechterflank op. Zijn voorzet wordt door de keeper net op tijd gepakt voordat spits de Vries gevaarlijk kan worden.

De tweede helft doet Silvolde er een schepje in tempo bovenop. Het krachtsverschil wordt hierdoor meer duidelijker. De aanvallen op het doel van de prima keepende Pim Wellinghoff worden gevaarlijker en frequenter. Kort na de pauze is wervelwind Joey van Beukering de verdedigers van VEV te snel af. Zijn voorzet komt bij Wout Blasman terecht, die beheerst de verdiende voorsprong voor Silvolde aantekent. De vermoeidheid bij VEV slaat toe en het wordt steeds lastiger voor de ploeg van Pitstra om tot aanvallen te komen. De ietwat onstuimig spelende Veenstra brengt de bal, na een mooie actie, bij Raymond Bolt, die zijn inzet in de handen van de keeper ziet belanden. Kort daarna begaat Jacob Tjoelker een overtreding in het strafschopgebied. Penalty zegt de scheidsrechter, waar niet iedereen het over de beslissing eens is. Jael Krosse scoort de 0-2 en daarmee is de wedstrijd gespeeld. Zeker nadat Arjan Veenstra met veel bombarie aangeeft het niet met de beslissing van de scheidsrechter eens te zijn. Hij krijgt hiervoor de gele kaart. Dit is nog niet genoeg want Veenstra blijft doormekkeren. Gevolg een tweede gele kaart, dus rood. Niet een slimme actie van de voetballer, die zijn team in een toch al lastige wedstrijd flink benadeelt. Nu is het wedstrijdbeeld helemaal eenzijdig. VEV moet tegenhouden en Silvolde kan vrij aanvallen. Manhaftig probeert het team zich te verdedigen. Met de nodige wissels probeert Pitstra te voorkomen dat spelers blessures oplopen. De van Grootegast overgekomen Rolf Hazenberg maakt zijn debuut voor de ploeg uit Leek. Stijn Veenstra en Ger Ausma, twee onder 19 spelers, maken ook hun opwachting.

De eerder genoemde Van Beukering laat in de slotfase nog een schot op de kruising van paal en lat uiteenspatten. De rebound komt voor de voeten van Krosse die de 0-3 laat aantekenen.

Voor VEV een mooie ervaring. Lichtpunt is wel dat Wessel van der Galiën, na lang blessureleed, een hele wedstrijd heeft doorstaan. Ook mooi is te zien dat de jeugd in de vorm van Veenstra en Ausma de kans krijgen om zich in het team te spelen. Robin Elderman is afwezig vanwege een fietsongelukje. Hij zal binnenkort weer aansluiten. Jeffrey Visser en nieuwkomer Jorn Udema hebben nog te weinig trainingen gevolgd, waardoor ze deze wedstrijd niet hebben meegedaan.

VEV’67 is met een renovatie van het complex bezig. De kleedkamers zijn voorzien van nieuwe tegels en de vloeren zijn vernieuwd. De kantine zal over drie weken helemaal een nieuwe look hebben, zodat de club met het complex weer vooruit kan.