Deel Kanaalstraat afgesloten voor HOV-werkzaamheden: dit zijn de omleidingen

RODEN – In het kader van Fase 2 van de Hoogewaardig Openbaan Vervoer-werkzaamheden wordt een deel van de Kanaalstraat in Roden afgesloten voor verkeer. Vanaf dinsdag 25 mei tot en met vrijdag 23 juli is het niet mogelijk om vanaf het Julianaplein de Kanaalstraat in te rijden. De weg gaat er tot en met de kruising met de Touwslager uit. Het doorgaand verkeer vanuit Norg, Leek en Peize wordt omgeleid via de rondweg (N372 Noordholt), de Maatlanden en vervolgens in zuidelijke richting via de Stinsenweg/Hullenweg en in noordelijke richting via de Ceintuurbaan-zuid/Nieuweweg. Tijdens de werkzaamheden aan deze kruising rijdt de bus, Qlink lijn 4, om via de Bloemstraat/Meidoornlaan. Geen ideale situatie, erkent projectleider HOV Mark Smit van de gemeente Noordenveld die de omleiding voor de bussen hoopt te beperken tot maximaal twee weken. ‘Belangrijk is het om te vermelden dat de verzakkingen in betreffende straten hersteld zijn met nieuw asfalt. We verwachten niet opnieuw problemen te krijgen met trillingen zoals tijdens de vorige werkzaamheden het geval was. Ook zullen we wederom Barriers (plaatselijke wegversmallingen) toepassen om de snelheid te remmen en overlast te voorkomen. Voor het overige wordt het plaatselijke verkeer omgeleid via de Westerbaan/Nieuweweg/Heerestraat-zuid. In deze eerste fase zijn de rotonde Julianaplein en Groningerstraat gewoon bereikbaar.’ Fase 2 van het HOV-project bestaat uit drie fasen: Fase 1 Kanaalstraat (vanaf de Touwslager tot de rotonde Julianaplein), Fase 2 Rotonde Julianaplein en Fase 3 Groningerstraat (vanaf rotonde Julianaplein t/m de kruising Kamplaan). Het is de bedoeling dat de eerste fase voor de zomervakantie is afgerond. Na de zomervakantie, medio 17 augustus, zal gestart worden met de tweede fase, zegt Smit. ‘Voor fase 2 en 3 is nog geen exacte omleiding vastgesteld, dat wordt later samen met de aannemer bepaald.’

Tijdens Fase 1 zijn de winkels aan de Vrijetijdsboulevard gewoon bereikbaar. Anders is dat voor de winkels die voor aan de Kanaalstraat gevestigd zijn. De winkels in het afgesloten stuk zijn open, maar niet per auto bereikbaar. Voor deze winkels legt de aannemer een looppad aan voor klanten van ondernemers aan de Kanaalstraat vanaf de parkeerplaats van de kerk ‘Op de Helte’ naar de overzijde Kanaalstraat. Klanten die een bezoek aan Zorgplaza willen brengen, maar moeilijk ter been zijn, kunnen bellen met Zorgplaza op nummer 050-7370340. Zij halen klanten met een rollator en/of rolstoel van de parkeerplaats halen óf plannen thuisbezoek in. De Kanaalstraat krijgt dezelfde uitstraling als het stuk wat al klaar is, nabij de bibliotheek. Het asfalt wordt paarsrood en de bestrating bestaat uit gele klinkers. De bomen worden vernieuwd en voorzien van goede ondergrond. De kruising Touwslager/Kanaalstraat krijgt voorrang om de hoek. In de huidige situatie gaat verkeer van rechts nog voor, straks heeft verkeer dat de busroute volgt voorrang.