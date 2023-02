Deelnemers cursus Digisterker halen certificaat

RODEN – In de Bibliotheek in Roden reikten de cursusleiders Rob Schaank en Roel van Genne de certificaten uit aan de deelnemers die de cursus hebben gevolgd. Eerst komt aan de orde hoe je de Digid aanmaakt. Doordat veel mensen al hun Digid hebben werd hier vooral ingegaan op de vaardigheid van het werken met Digid. Dit werd vooral geoefend aan de hand van het ontwikkelen van een stappenplan. Per 31 januari 2023 heeft de overheid de regels van het inloggen gewijzigd, zodat je altijd, naast je laptop, je telefoon nodig hebt om in te loggen. Door tijdens de cursus hier veel mee te oefenen aan de hand van een stappenplan, werden goede resultaten behaald. Er wordt in deze cursus ook veel aandacht besteed aan veiligheid. Hoe je kunt controleren of een website die je opent veilig is. Door deze cursus te volgen is de drempel om via de computer contact op te nemen met de overheid met behulp van Digid verlaagd. Iedereen kan zich opgeven voor de beginnerscursus “Klik en en Tik” en de cursus “Digisterker- Werken met de e-overheid” via de bibliotheek. De cursussen worden gegeven in Roden, Peize, Norg en Veenhuizen. De bibliotheek organiseert op maandagmiddag vanaf 13.30 uur een inloop uur voor iedereen die vragen of problemen heeft met zijn computer. Tevens is er iedere vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur “Digileut”, hier kan met terecht met vragen over “Digid”. Op de foto de cursisten met hun certificaat. Van links naar rechts: S. Tarsha Kurdi; H.M. Hoff; R. Hoff-Hartlief; H. Huizing. Cursusleiders: Roel van Genne en Rob Schaank.