Deelnemers fietstocht trappen fietsseizoen af

RODEN – Donderdagmiddag om 14:00 loste wethouder Jos Darwinkel bij Sportcentrum de Hullen het startschot voor de 20 kilometer lange fietstocht door het mooie Noordenveld. Otto Huisman van Roden Fit & Gezond fietste voorop met ongeveer twintig deelnemers in zijn kielzog. De fietstocht is een initiatief van Roden Fit & Gezond, Welzijn in Noordenveld en de gemeente. Bedoeld als de aftrap van de campagne ‘Doortrappen in Drenthe’ en daarmee het fietsseizoen. De campagne is bedacht om meer ouderen op de fiets te krijgen en te houden. Huisman heeft een mooi tochtje uitgezet, vindt hij zelf: via Steenbergen naar de gasopslag, vervolgens door naar Lieveren en via het Mensingebos weer terug naar de Hullen waar de koffie met gebak klaarstaat. Huisman fietst iedere woensdag met een clubje van Roden Fit & Gezond een tocht van ongeveer 25 kilometer. Standaard kan hij rekenen op zo’n twaalf trouwe deelnemers, zegt hij. Uiteraard lieten zijn fans hem ook dit keer niet in de steek. Het was de bedoeling dat wethouder Robert Meijer ook op de pedalen zou springen, maar die was verhinderd en stuurde collega Darwinkel. Die was weliswaar op de fiets, maar had andere verplichtingen, zo liet hij weten.