RODEN – Woensdagmiddag ging het Repair Café in Roden weer los, het tweede fysieke café van dit jaar. Verschillende vrijwillige technici zaten te trappelen om defecte spullen weer aan de praat te krijgen. Aan belangstelling geen gebrek. Behoorlijk wat bezoekers togen met kapotte, meestal elektrische, spullen onder de arm naar Het Goed in Roden. Ook de koekoek zong na reparatie weer het hoogste lied! De eerste woensdag van november is er weer een nieuw Repair Café.