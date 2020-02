Definitieve kwalificaties WK Acrogym

MARUM – Op de tweede kwalificatiewedstrijden voor de wereldkampioenschappen acrogym, die dit weekend gehouden werden in Naaldwijk, wisten twee teams hun kwalificatie definitief te maken. Zowel het trio Lisanne Hulder, Inge Speerstra en Xiao Mei Harms als het trio Marieke Hulder, Inge Stienstra en Chanel Dewnarain wisten voor de tweede maal het hoge puntenlimiet neer te zetten en daarmee te bewijzen thuis te horen tussen de absolute wereldtop. De teams zijn een samenwerking van topsportstichting Acro Academy Noord Nederland uit Marum met vereniging WSBF Surhuisterveen en komen uit in de leeftijdscategorie 11-16 jaar. Ze wisten met hun indrukwekkende acrobatische elementen en schitterende choreografieën de jury te imponeren. Zij mogen nu definitief afreizen naar Genève, Zwitserland, waar het WK van 18 tot 31 mei gehouden zal worden. Daarnaast wist ook het Junior 12-18 damespaar Esmee de Graaf en Tess Offringa met twee uiterst strakke oefeningen hun eerste hoge limiet binnen te slepen. Het duo is een combinatieteam Acro Academy / SV Donkerbroek. Zij hopen over twee weken hun kwalificatie definitief te maken met een tweede limiet, en samen met de trio’s in Genève op de wedstrijdvloer te mogen stralen. De volgende kwalificatiewedstrijd wordt gehouden op 16 februari.