Degradatie voor het eerst sinds 23 jaar

Hoewel degradatie uit de Eredivisie er al aan tijdje aan zat te komen voor FC Groningen, was het toch een harde klap toen het gelijke spel tegen Go Ahead Eagles het lot van de club definitief bezegelde. Na 23 jaar als verdienstelijke subtopper in de Eredivisie te hebben gespeeld daalt de plaatselijke FC na het huidige seizoen af naar een niveau lager. Een hard gelach voor de club die voortkwam uit het roemruchte GVAV.

Het is niet de eerste keer dat FC Groningen degradeert uit de Eredivisie. Ook in de seizoenen 1973-74 en 1997-98 vocht de club tegen degradatie en moest er uiteindelijk een stapje terug worden gedaan. Volgend seizoen dus geen Ajax en Feyenoord op bezoek in de Euroborg, maar De Graafschap en Jong PSV. Het zal even wennen zijn voor zowel club als supporters.

Onrust in de tent

Het seizoen 2022-23 begon nog zo rooskleurig voor FC Groningen met de intentie om te spelen voor Europees voetbal en een plek in de middenmoot. Echter, na een redelijk goed begin van de competitie kwam de club in een neerwaartse spiraal terecht met als dieptepunt de laatste plaats in de Eredivisie in januari van dit jaar. Niet een positie waar je een club die illustere namen als Virgil van Dijk, Arjen Robben en Luis Suarez voortbracht zou verwachten.

De club heeft echter een periode van grote bestuurlijke onrust en diverse trainerswisselingen achter de rug met als gevolg daarvan slechte prestaties op het veld. De ploeg die het seizoen nog begon met de intentie in de subtop te spelen en zich te handhaven in het linker rijtje, heeft al zijn doelstellingen in rook zien opgaan. Een zeer bittere pil voor de Trots van het Noorden, die in 2015 nog de KNVB-beker won.

Hoe snel weer terug?

De vraag is nu hoe snel lukt het FC Groningen om de boel weer op de rit te krijgen en promotie naar de Eredivisie in de wacht te slepen. Zodra de organisatie binnen de club weer op orde is en de rust is terug gekeerd, zal men zich weer kunnen richten op een terugkeer naar het hoogste niveau.

Ondertussen rest FC Groningen niets anders dan de laatste wedstrijden van dit seizoen uit te spelen, rust te nemen, om zich vervolgens vanuit de Keuken Kampioen Divisie weer terug te knokken naar de Eredivisie.