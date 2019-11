Demi Brink neemt afscheid van De Winsinghhof

RODEN – Na 2,5 jaar in de horeca van Theater De Winsinghhof te hebben gebikkeld, nam Demi Brink afscheid. In 2017 startte Demi bij het theater om als schoonmaakster aan de slag te gaan. Maar door de roerige tijden veranderde haar werk al snel en werd haar gevraagd of ze alsjeblieft ook bij de horeca wilde inspringen. Er was geen tijd om echt in te werken en dus werkte ze min of meer zichzelf in. Dat bleek ze eigenlijk heel leuk te vinden. Met een lach en een traan nam ze afscheid tijdens de Ladiesnight van Cinema de Winsinghhof. Nog één keer knallen achter de bar met een volle zaal, met vrolijke dames en een gezellige avond. Samen met haar collega van het eerste uur Zinzy Vermesi.