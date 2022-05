Demonstratie brandjes blussen trekt hoop bekijks in Peize

PEIZE – De brandweer rukte met groot materieel uit op een warme woensdagmiddag in Peize. Op het terrein voor Café Ensing stonden twee grote brandweerwagens en het wemelde van de brandweerlieden. Reden? Aandacht voor het belang van rookmelders, een initiatief van Univé die ook flink vertegenwoordigd was. Op dezelfde middag werden er honderd woningen in Peize voorzien van zo’n apparaat. Dat een brandje zo kan ontstaan, demonstreerde brandweerman Marcel van de Veiligheidsregio Drenthe. Hij liet zien wat je vooral niet moet doen als de vlam in de pan –met frituurolie- slaat: blussen met water. Onder het oog van vele toeschouwers, onder andere burgemeester Klaas Smid, ontstond een enorme steekvlam. Smid hield, net als de commandant, een korte speech en benadrukte de goede samenwerking tussen gemeente en de brandweer. Daar moest uiteraard even op geproost worden met een lekker fris –alcoholvrij- drankje!