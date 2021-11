Demonstraties schapenhoeden op havezate Mensinge

RODEN – De schapen van Nico Buitenkamp zijn een bekende verschijning in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze. In deze plaatsen van de Kop van Drenthe zorgen ze op verschillende plekken voor de begrazing. ‘Ze zijn in het vakantieseizoen een toeristische attractie; aan belangstelling heb ik nooit gebrek’, lacht Nico. Hij verzorgt op zaterdagmiddag 20 november om 13.00 en 15.00 uur demonstraties schapenhoeden en -drijven op het buitenterrein Havezate Mensinge waar dan het Weekend van de Wol wordt georganiseerd. Op zondag 21 november vanaf 14.00 uur zijn er demonstraties droogvilten door Annemieke van de Berg. Beide activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Nico Buitenkamp heeft in totaal 500 schapen, die van het voorjaar tot in het najaar worden ingepland in de verschillende gemeenten. Als de schapen naar een andere plek worden verplaatst krijgt hij hulp van zijn hond, een bordercollie. ‘Eigenlijk ben ik door deze hond schaapsherder geworden. Ik wilde altijd al zo’n bordercollie hebben. Dat zijn prachtige honden die het gedrag van wolven benaderen en die afkomstig zijn uit de grensstreek tussen Schotland en Engeland. Samen met mijn hond heb ik eerst in wedstrijdverband meegedaan aan schapen drijven. Nadat ik een keer met een kudde van een kennis op de heide ben geweest wilde ik schaapsherder worden. Sinds 2013 heb ik mijn eigen bedrijf en werk ik vooral in opdracht van gemeenten. Daarbij zijn hij en zijn bordercollie onafscheidelijk: ze moeten blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. ‘Ik heb een ervaren hond en twee in opleiding. Bij mijn collies is het jaaggedrag eraf: ze drijven nu als het ware mijn kudde schapen bijeen als we gaan verplaatsen. Schapen drijven is dus op commando een kudde in beweging zetten. Schapen hoeden doe je vooral op de heide: de hond moet dan wel de kudde bijeen houden maar doet dat zo voorzichtig mogelijk om de beesten niet te storen in hun eetgedrag, zegt hij.