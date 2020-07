‘Den Haag gaat met zomerreces, gemeenten krijgen van alles op hun bordje’

Update met burgemeester Klaas Smid

NOORDENVELD – De laatste persconferentie van het Kabinet bracht direct weer drukte bij de gemeente Noordenveld. ‘Dat is best grappig om te zien: het Kabinet kondigt versoepelingen af en wij kunnen direct aan de bak’, zegt burgemeester Klaas Smid. ‘Het is iedere keer maar weer afwachten wat er wordt gezegd.’

Dat het Rijk en gemeenten nog wel eens op gespannen voet leven, blijkt maar weer uit de bewoording van burgemeester Smid. ‘Volgende week wordt er vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten wederom aandacht gevraagd voor de slechte financiële situatie van gemeenten’, geeft hij aan. Juist in deze periode van crisis, krijgen gemeenten het extra druk en moeten zij zich steeds meer zelf redden. Dat wrikt, zo blijkt uit de woorden van Smid. ‘Den Haag gaat straks met zomerreces, maar wij moeten de versoepelingen in goede banen leiden.’ Hij vervolgt: ‘Er wordt nog te vaak in Den Haag iets besloten en dan tegen de gemeenten gezegd: “red je er maar mee!”’

Drukte bij de gemeente dus. Smid vraagt dan ook om geduld. ‘We behandelen alle aanvragen voor evenementen en activiteiten serieus. Dat vergt geduld en tijd. Omdat we alle aanvragen zorgvuldig willen behandelen, is dat niet van de ene op de andere dag klaar.’

Smid is bovenal nieuwsgierig naar hetgeen er straks georganiseerd wordt. ‘In Noordenveld zullen we daar zorgvuldig mee om moeten gaan, zoals we tot nog toe ook steeds zorgvuldig zijn geweest. Onze ervaring tot nu toe is dat men zich redelijk tot goed aan de regels houdt. We blijven samen alert en zullen dat de komende tijd ook zijn.’

Veel overlastmeldingen zijn er volgens Smid niet geweest. ‘Dat heeft er ook mee te maken dat onze jongerenwerkers één keer per week ’s avonds op pad gaan’, stelt hij. Verder zag Smid hoe ook de politie het de afgelopen tijd drukker had. ‘Je ziet dat de agenten hier in Noordenveld met respect worden bejegend. Dat heeft er vaak mee te maken dat de agenten vrij goed bekend zijn in de gemeente, waardoor ze benaderbaar zijn. Ik heb groot respect voor hun inzet, maar ook die van andere hulpdiensten zoals de brandweer, die de afgelopen tijd veel te doen had. Op hun inzet en betrouwbaarheid, mogen we als inwoners van Noordenveld best een beetje trots zijn.’He