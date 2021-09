‘Derby Roden-Peize al twee jaar niet gespeeld, dat brengt extra lading mee’

Poule-indeling bekervoetbal in het teken van derby’s

REGIO – Begin augustus heeft de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) het bekerprogramma voor de amateurclubs bekend gemaakt. Het gaat om het wedstrijdschema van de zogenaamde A-categorie (1e tot en met 5e klasse amateurs). Er wordt gespeeld in poules van vier clubs, die ieder één keer tegen elkaar uitkomen. De club die als eerste in de poule eindigt, gaat door naar de knock-out fase. Omdat er rekening gehouden wordt met de geografische ligging, levert de loting vaak interessante krachtmetingen op, waarbij er sprake is van een ‘derby’ en er dus ook prestige op het spel staat. Dat is dit jaar niet anders. De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagen 4, 11 en 18 september, waarna op 25 september de eerste competitiewedstrijd wordt gespeeld. De bekercompetitie wordt door veel clubs ook wel gezien als voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Krant spreekt de aanvoerders van de clubs!

Om het bekerprogramma wat luister bij te zetten en omdat het om leuke derby’s gaat, laten de aanvoerders van een tiental clubs hun licht schijnen over het bekerprogramma. Op het sportpark Oostindie draait men ook wel warm voor de nieuwe bekercompetitie. Aanvoerder van Vlug en Vaardig, opgericht in 1967 (VEV’67), Robin Elderman staat zelf nog op de camping. ‘Een midweekje, dus ik mis maar twee trainingen,’ lacht Elderman vanaf zijn vakantieadres in Borger. ‘Ik heb de hele zomer doorgewerkt, dus wij moesten er even uit. Uiteraard alles in overleg met de trainer Kees Pranger en mijn teamgenoten.’ Elderman verheugt zich vooral op de wedstrijd tegen VV Roden: ‘Het geeft toch een bepaalde lading zo’n derby. Daarnaast vinden wij bij VEV het bekertoernooi sowieso erg leuk. Een paar jaar geleden hebben wij de finale zelfs behaald.’ VEV’67 staat er volgend de captain goed op. De selectie is al op trainingskamp naar Texel geweest en hebben drie oefenwedstrijden gespeeld, allen gewonnen. De Leeksters zitten met ‘Fean ’58, Peize en Roden in de poule.

Bij Enrico Wardenier, aanvoerder van VV Roden, zijn de verwachtingen niet hoog. In het algemeen niet. ‘Wij hebben bijna anderhalve jaar nauwelijks iets gedaan. Dat merken wij echt op conditioneel gebied,’ uit hij zijn zorgen. ‘Maar andere teams hebben daar ook mee te maken. Ook kleine blessures liggen nu op de loer.’ Wardenier is de oudste van zijn team uitkomend in de eerste klasse op zondag. Hij ziet de bekerwedstrijden als veredelde oefenwedstrijden. Een goed ijkpunt om te kijken waar het team staat. ‘Natuurlijk zijn de derby’s mooi, ik ken sommige jongens van Peize goed en ik heb zelf drie jaar bij VEV in Leek gespeeld. Dus ja, daar zit wel wat extra lading op,’ legt Wardenier uit. ‘Ik ben benieuwd hoeveel publiek er mag komen en op welke manier. Ik hoop zoveel mogelijk, ook goed voor de kantine.’ Tot op heden hebben de Rodenaren twee oefenwedstrijden gespeeld. Er werd gewonnen tegen Helpman en de selectie van trainer Freddy Strating werd weggetikt door Be Quick O-23. Dus het moet in de bekercampagne duidelijk worden waar de ploeg staat. Vooral op conditioneel gebied. Na het vertrek van Robin van der Tuin heeft Roden ook ingeboet aan scorend vermogen, maar wellicht vindt zijn broertje het net ook goed.

Joppe van Leeuwen, aanvoerer van VV Peize, kijkt vooral uit naar de wedstrijd tegen Roden. ‘Wij hebben altijd bij Roden in de competitie gezeten, toen zijn zij kampioen geworden en wij zijn gedegradeerd,’ vertelt Van Leeuwen. ‘Gelukkig zijn wij weer gepromoveerd, toen de corona toesloeg.’ De selectie van Peize is flink gewijzigd. Een aantal spelers zijn vertrokken en er is relatief veel jeugd bijgekomen. Van Leeuwen: ‘Een grote selectie, maar dat is ook goed, voor de concurrentie. De derby Peize – Roden is al meer dan twee jaar niet gespeeld, dus dat brengt nog meer lading met zich mee. Deze wedstrijd wordt de komende periode de belangrijkste wedstrijd, het heeft altijd iets meer,’ zegt Van Leeuwen vanuit zijn vakantieadres op Mallorca. ‘Ja hoor, de trainer weet dat ik hier zit, haha.’ Van Leeuwen verwacht dat het vlaggenschip van Pieze niet hoeft te spelen om degradatie in de reguliere competitie. De komende periode oefenen zij nog tegen Gieten en Actief. De eerste oefenwedstrijd tegen TLC werd verloren.