Derde editie Puzzelruilbeurs komt eraan

NORG – Op donderdag 5 maart is er van 14.30 tot 16.30 uur een puzzelruilbeurs in de Brinkhof. Voor de familie Albert en Jantje van der Wal (foto) is dit de derde editie op rij. Al eerder gingen twee puzzelruilbeurzen succesvol door. Beide keren kwamen er 30 bezoekers met tassen en handen vol puzzels op deze activiteit in De Brinkhof af. Ditmaal mogen er ook spelletjes worden geruild en wie boeken over heeft mag die ook voor andere boeken ruilen. Welzijn in Noordenveld locatie Norg droeg zorg voor ondersteuning.

‘Het is fantastisch dat dit wordt georganiseerd,’ liet een bezoekster enthousiast weten. ‘Wat leuk dat jullie dat doen. Er wordt enorm veel gepuzzeld en die blijven dan na afloop maar op zolder liggen. Ik heb er nu vier mee en kan die ruilen tegen 4 nieuwere puzzels.’

De familie van der Wal heeft thuis een enorme voorraad aan puzzels liggen. ‘We hebben nu een vaste basisvoorraad in huis van ongeveer 60 puzzels. Inmiddels hebben we ook enkele spelletjes, zodat die ook geruild kunnen worden,’ aldus Albert. Het is vooral Jantje die thuis actief aan het puzzelen is. ‘Heel leuk om te doen, het is ook een soort van hersengymnastiek. Ik kan het iedereen aanraden, vooral ook als je vaak lang alleen thuis bent, geeft puzzelen een mooie afleiding,’ laat Jantje weten.