Derde editie Rockin Roon in aantocht

RODEN – Liefhebbers van onvervalste rockhits en vette Amerikaanse sleeën kunnen zondag 1 september hun hart ophalen. Dan is de P aan de Vrijetijdsboulevard hét domein van het rockfestijn Rockin Roon. De organisatie belooft drie fantastische bands, waaronder The Black Ravens, de mannen die de rockabilly laten herleven. Op het festivalterrein is plek voor 250 Amerikaanse bolides. De inloop is vrij en wie het eerst komt wie het eerst maalt, zegt medeorganisator Jan Willems van Alida’s Smulpaleis die speciaal voor de gelegenheid lekker Amerikaanse hotdogs en burgers bereidt. “De hele middag is er muziek. En een markt met 10 kramen. Dansgroep Let’s Swing uit Groningen geeft demo’s. Gezellig man. Het festival is nóg professioneler opgezet dan de voorgaande edities. Groei is trouwens geen doel. Leuk en gezellig zijn de belangrijkste uitgangsposities. Vanaf 11:00 mogen de auto’s het terrein op.” Even noteren dus: zondag 1 september is het rocken geblazen in Roden! Op de foto: Matheus Zeller, ook van de organisatie van het rockevent.