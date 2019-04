Dertien kunstenaars buigen zich over ‘Van Rembrandt tot Roerei’﻿

Kunst en voedsel verweven in K38





PEIZE – Eind april opent Verkuno een nieuwe expositie in Kunstencentrum K38. Onder de interessante naam ‘Van Rembrandt tot Roerei’ zullen dertien kunstenaars hun werk tonen in een zeer gevarieerde samenstelling. De tentoonstelling is geïnspireerd op voedsel, voedselattributen en voedsel rituelen. In Atelier Vier-B te Peize kwamen drie van deze kunstenaars alvast bijeen. Zij gaven een voorbeschouwing op deze bijzondere tentoonstelling.



Lonia Schölvinck, Thea Hoek en Arien de Groot laten allen werk zien tijdens de expositie die op vrijdag 26 april feestelijk zal worden geopend. Alleen al de naam intrigeert. ‘Het idee kwam van Saber Mikael’, vertelt Arien, die samen met haar partner Peter de Vis eigenaar is van het atelier te Peize. Beide kunstenaars exposeren vanaf eind april in K38. ‘Saber komt oorspronkelijk uit Irak en vroeg zich af waarom wij eigenlijk nooit eten bij onze tentoonstellingen. In Irak is het namelijk gebruikelijk dat men altijd eet als ze tezamen komen’, aldus Arien. De combinatie kunst/eten is nieuw voor Verkuno, maar de leden houden wel van een primeur. In combinatie met het Rembrandtjaar (het is 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed) kwamen de kunstenaars tot het thema ‘Van Rembrandt tot Roerei’.

Omdat het er gekozen is voor een heel breed thema, wordt het vertoonde werk zeer gevarieerd. Zo exposeert Willem Corsius bijvoorbeeld met een getekende dodo (met recept!) en heeft de man van het idee Saber Mikael een soort mobiel gemaakt van gedroogde aubergines. ‘De expositie is zowel ruimtelijk als plat’, zegt Thea. Eén van haar werken is gemaakt van de overgebleven schelpen van mosselen. ‘Ik werk veel met overblijfselen. Mosselschelpen, eieren, botjes, noten. Als het maar materiaal is wat een tijdje goed blijft’, zegt zij.

Lonia heeft voor de expositie moestuintjes geschilderd. ‘Ik werk met olieverf’, zegt zij. Vanuit haar verleden in Amsterdam zag ze hoe moestuintjes steeds populairder werden. ‘Het is de tijdgeest. Mensen worden zich steeds bewuster van wat ze eten en willen meer biologisch voedsel op hun bord. Dat kan ik rijmen met mijn eigen idealen. Vandaar dat ik vooral moestuinen schilder.’

Arien zelf heeft ansichtkaarten gemaakt. Waar ze anders altijd grote schilderijen maakt, beperkt ze zich nu tot een kleine ruimte. ‘Ik heb een blessure aan mijn rechterschouder’, legt ze uit. ‘Hierdoor zit écht schilderen er niet in. Maar ik wilde wel wat maken. Toen heb ik gekozen voor deze ansichtkaarten.’ Daarnaast laat ze een zelfgemaakte fruitmand zien. ‘Hiermee hebben we door Egypte en Jordanië gereisd. Het mandje is redelijk fragiel, maar hield het jaren vol.’

Het overgrote deel van de exposanten is lid van Verkuno. Daarnaast zijn er een aantal gastexposanten, zoals Marijke Spekman, Flip Drukker en Peter de Vis. ‘Voorafgaand aan een expositie wordt er een werkgroep opgericht’, legt Thea uit. ‘Daar rolt dan een titel en onderwerp voor de expositie uit en op basis daarvan worden exposanten van buitenaf uitgenodigd.’

Om kunst en eten écht te verweven, wordt op vrijdag 10 mei een buffet georganiseerd in K38. Een kok zal dan een buffet verzorgen, waarvoor men zich kan opgeven. Dat kan via www.kunstencentrumk38.nl of bij het bezoeken van de tentoonstelling (aanmelden kan tot 1 mei). Ook leuk: leerlingen van de Ronerborg tonen hun werk met het thema ‘Kunst en Koken’ in de bovengalerij van K38.

Op vrijdag 26 april opent Harry Tupan (directeur van het Drents Museum te Assen) de tentoonstelling. Deze is op woensdag tot en met zondag van 13:00 tot 17:00 uur te bekijken. Entree bedraagt twee euro, tot 18 jaar is er vrij entree. De expositie loopt tot en met 19 mei.