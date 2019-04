Dertigste Koningsdag Roden belooft groot feest

RODEN – Dit jaar organiseert de Oranje Stichting Roden alweer voor de dertigste keer de Koningsdag in het dorp. Om 10:30 uur zal burgemeester Klaas Smid de festiviteiten openen, waarna Muziekvereniging Oranje het Wilhelmus zal spelen en een kort optreden zal verzorgen.

De Albertsbaan wordt deze dag voornamelijk door de jeugd gebruikt. Zij kunnen zich daar prima vermaken met springkussens, kinderspelen, straatspelletjes en genieten van de optredens van de diverse dansgroepen. Ook is een heuse dj aanwezig.

Vanaf de vroege ochtend kan een plaatsje gezocht worden op de kindervrijmarkt. We hopen dat de kinderen veel verkopen. Het is wel de bedoeling dat niet-verkochte spullen weer meegenomen worden.

De jongste kinderen kunnen aan een kleurwedstrijd mee doen. Kinderen die geen kleurplaat hebben of hun kleurplaat is nog niet af, die kunnen dat ook op Koningsdag nog doen op de Albertsbaan.

De jeugd van groep 4 tot en met groep 8 kunnen een vlog maken. Daarin maken ze duidelijk wat ze wel of niet leuk vinden aan Koningsdag. Ook kunnen ze aangeven wat ze graag anders zouden willen of nieuwe ideeën aandragen.

De volwassenen kunnen genieten van de kinder-vrijmarkt, de muziekkorpsen en de dansgroepen. Tevens zijn er diverse kramen op de multi-culturele markt. De kramen van de “goede doelen” hopen uiteraard ook op belangstelling.

De 50-plussers kunnen zich vanaf 14.00 uur prima vermaken in Onder de Linden. De entree is gratis. Ook is er een muzikale quiz. En, vergeet vooral de grote verloting niet. Voor de 3e keer biedt Zorgplaza een prachtige rollator aan als hoofdprijs. Vele middenstanders hebben leuke prijzen geschonken.

Het tweede kopje koffie of thee wordt aangeboden door Onder de Linden.