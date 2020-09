Deze branches hebben geprofiteerd van de huidige pandemie

Niet iedere branche had het zwaar in het eerste kwartaal van dit jaar! Verschillende sectoren profiteerden van het feit, dat mensen veelal thuis bleven en ook vanuit huis werkten. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers van kantoormeubilair. In steeds meer huishoudens werd een tweede scherm aangeschaft, investeerde men in een goede bureaustoel, enzovoorts. Werken aan de keukentafel is immers niet weken uit te houden! Ook bouwmarkten zagen hun omzet in het eerste kwartaal flink toenemen. Consumenten bleven thuis, wat hen de kans bood om te investeren in hun tuin of woning.

Nieuwe inrichting van de tuin aan huis

De tuin is voor veel huishoudens een plek om van het mooie weer te genieten na een lange werkdag. Door de tuin van een nieuwe inrichting te voorzien, lijkt deze weer als nieuw! Planten kunnen het na verloop van tijd steeds minder goed doen. Evenals dat de schutting mogelijk los is komen te staan, of dat er zich hier een groene waas op heeft gevormd. Het was voor consumenten reden om hun vakantiegeld niet uit te geven aan een dure vakantie buiten de deur, maar aan het opknappen van de tuin. Een nieuwe schutting, nieuwe tuinmeubelen en nieuwe beplanting voor de borders.

Ontspannen vanuit huis in een online casino

Naast de bouwmarkten en leveranciers van kantoormeubilair, profiteerde ook de iGaming branche van de huidige pandemie. Om te ontspannen besloot een groot aantal consumenten een gokje te wagen in een online casino. Mede ook door het feit, dat de fysieke casino’s in het eerste deel van de pandemie gesloten bleven. Online casino’s zijn er in talloze soorten. Speel bijvoorbeeld bij een onderdeel van de Nederlandse Loterij. Onder meer Toto en de Staatsloterij zijn hier bekende voorbeelden van. Ook kun je deelnemen aan spellen in een internationaal online casino. Officieel is dit pas toegestaan vanaf 1 januari 2021.

Investeren in nieuwe meubelen voor in huis

Niet alleen de tuin en werkkamer werden door veel huishoudens aangepakt. Ook werd er geïnvesteerd in een nieuwe bank, een nieuwe vloer of bijvoorbeeld een compleet nieuwe keuken. Het feit dat men vanuit huis werkte, gaf de mogelijkheid om timmerbedrijven thuis te ontvangen. Zo kon je een oogje in het zeil houden tijdens de werkzaamheden! Iets wat lastiger is, als er straks weer op kantoor gewerkt wordt. Vergelijkbaar met een nieuwe keuken is het plaatsen van een dakkapel of bijvoorbeeld het renoveren van de badkamer.