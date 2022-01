Deze Europese landen hebben de strengste inreisregels tijdens de kerstvakantie

De afgelopen maand hebben veel EU-landen hun inreisregels weer gewijzigd. Een PCR test wordt in veel landen van alle reizigers vereist. Ook is een boosterprik in Frankrijk verplicht voor iedereen vanaf 15 januari 2022. We worden als reizigers gebombardeerd met nieuwe regels, hieronder bekijken we daarom welke landen je het beste kunt vermijden tijdens de kerstvakantie.

Frankrijk

Vanaf 15 december heeft Frankrijk het Janssen vaccin ongeldig verklaard als toegangsbewijs als je de prik langer dan 8 weken geleden hebt gehad. Ook is het vanaf 15 december verplicht voor mensen 65 jaar of ouder om een boosterprik te hebben gehad. Dat geldt als zij hun tweede prik langer dan 7 maanden geleden hebben gekregen. Vanaf 15 januari 2022 geldt de boosterprik regel voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. Reizen naar Frankrijk met een negatieve test is mogelijk, maar deze is slechts 24 uur geldig. Om tijdens je verblijf gebruik te maken van horeca of skiliften wordt dan bemoeilijkt.

Zwitserland

Zwitserland heeft strenge regels omtrent testen afgekondigd. Iedereen, gevaccineerd of niet, moet bij aankomst een negatieve PCR test laten zien. Ook is iedereen verplicht om tussen de 4de en 7de dag na aankomst nogmaals een coronatest te laten doen. Dit is op eigen kosten en de regel geldt voor iedereen vanaf 16 jaar.

Oostenrijk

Oostenrijk hanteert vanaf 12 december 2021 een lockdown voor niet-gevaccineerden. Horeca, evenementen, en musea zijn dan dus niet toegankelijk als je geen vaccinatie of herstelbewijs hebt. Oostenrijk is daarom deze kerstvakantie daarom niet een goede vakantiebestemming voor iedereen. Houdt er verder rekening mee dat je tweede vaccinatie niet langer dan 270 dagen geleden mag zijn toegediend. Het Janssen vaccin zal vanaf 3 januari 2022 onvoldoende zijn als toegangsbewijs. Inreizen met het vaccin (als deze niet ouder is dan 270 dagen) is wel mogelijk.

Portugal

Iedereen vanaf 12 jaar die Portugal binnenreist moet een negatieve coronatest laten zien. Met een PCR test is de geldigheidsduur 72 uur. Reis je met een Antigeen Sneltest? Dan mag deze maximaal 48 uur voor vertrek zijn afgenomen.

Italië



Vanaf 16 december tot tenminste 31 januari 2022 is iedereen vanaf 6 jaar die naar Italië reist verplicht om een negatieve coronatest te hebben. Een Antigeen Sneltest mag maximaal 24 uur voor vertrek zijn afgenomen. Een PCR test heeft met 48 uur een iets langere geldigheidsduur. Niet-gevaccineerden zijn daarbij verplicht om bij aankomst in Italië 5 dagen in quarantaine te gaan.

Regels veranderen snel

Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland zijn momenteel bestemmingen die veel haken en ogen hebben. Ook andere EU-landen hebben strengere inreisregels afgekondigd. Veelal gaat dit om een coronatest plicht.

Waar voorheen alleen niet-gevaccineerden een negatieve test bewijs moesten hebben, geldt dat nu in veel landen voor iedereen. Ook hanteren veel landen een soort digitaal formulier. Dit moet meestal tenminste 48 uur voor vertrek worden ingevuld.

Zorg er dus voor dat je in de week voor je reis alles op een rijtje hebt qua verplichtingen. Ook is het verstandig om Nederlandwereldwijd in de gaten te houden zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen qua regels.

Conclusie

Reizen binnen Europa is nog steeds mogelijk, maar vergt meer aanpassingsvermogen en voorbereiding. Landen communiceren een wijziging van regels meestal 2-3 dagen van tevoren, houd de regels van je bestemming dus in de gaten.