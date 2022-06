Deze zomer Euro 22 – een groot toernooi voor het vrouwenvoetbal 

Het vrouwenvoetbal stond er nooit beter voor en volgende maand zal Euro 2022 weer een hele nieuwe generatie meisjes inspireren. Dat is vooral zo in Nederland sinds de vrouwenploeg erin geslaagd is de trofee te winnen in 2017. Of ze de titel kunnen behouden, is nog af te wachten maar alle kansen liggen open. Als je het parcours van de Oranje Leeuwinnen bekijkt doorheen de jaren zijn ze sinds 2008 heel sterk bezig. Indrukwekkend, als je weet dat de dames pas sinds toen voor de eerste keer gekwalificeerd werden voor het Europees Kampioenschap.

Regerende kampioenen

De Nederlandse vrouwen zijn de huidige kampioenen na hun winst op het vorige EK, al geleden van 2017. Net zoals het voetbaltornooi voor de mannen werd ook dit EK uitgesteld omwille van corona. Het zal een uitdaging worden om de titel succesvol te verdedigen. Sowieso is dat al een moeilijke opdracht maar nu moet het team het ook nog eens stellen zonder zijn legendarische trainer Sarina Wiegman. De beste online goksites schatten de kansen 5 tegen 1. Ja, ook op vrouwenvoetbal wordt gegokt. Niet zoveel als op de mannenteams maar zeker in grote tornooien als Euro 2022 zijn er toch aardig wat supporters die graag inzetten op een vrouwenploeg of een speelster.

Jonge deelnemers aan het EK

In vergelijking met het gros van de deelnemende landen aan Euro 2022 is Nederland nog een newbee. Nederland speelde zijn eerste niet-vriendschappelijke wedstrijd in 1982 tegen België maar slaagde er nooit in zich te kwalificeren tot 2008. Op dat EK haalden de Oranje Leeuwinnen zelfs de halve finale maar Engeland bleek toch een maat te sterk. Sarina Wiegman vertrekt trouwens uit Nederland om de Engelse vrouwenploeg te trainen. Ook in 2013 kon Nederland zich kwalificeren maar lag het er al in de eerste ronde uit, om dan in 2017 plots de beker mee naar huis te nemen. Tegenover andere gekwalificeerde landen mist Nederland misschien ervaring maar de leeuwinnenambitie maakt dit ruimschoots goed.

Snelst groeiende sport

Het vrouwenvoetbal is een van de snelst groeiende sporten van Nederland geworden. In het seizoen 2018/2019 waren 160.953 meisjes ingeschreven bij de voetbalbond, een stijging in vergelijking met het jaar daarvoor en dat is een trend die al jarenlang bezig is. Alleen de sporten tennis, gymnastiek en hockey zijn populairder bij meisjes. We zouden denken dat de prestaties van de Oranje Leeuwinnen daar voor iets tussenzitten maar dat is niet het geval. De overwinning op het EK en de organisatie van het tornooi hebben niet geleid tot een explosie aan inschrijvingen. Wel heeft het geleid tot meer interesse in het vrouwenvoetbal in het algemeen.

Ook bij ons in de regio

Voor damesvoetbal hoef je niet ver te lopen. Veel clubs in de buurt hebben een damesploeg. Zoals voetbalclub VV Roden bijvoorbeeld die je vindt in het sportpark in de Norgerweg 2 in Roden. Marianne Hagenauw is de contactpersoon voor alles wat het vrouwenvoetbal van de club aanbelangt. VV Roden telt ongeveer 800 leden.