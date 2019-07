LEEK – Altijd leuk, zo’n bezoekje van de burgemeester. Maar burgervader Koos Wiersma kwam niet zomaar richting het echtpaar Hummel-Hut aan het Boveneind te Leek. De twee vierden afgelopen week namelijk hun diamanten huwelijk. En dat was reden voor een feestje! Derhalve was het echtpaar op hun paasbest gekleed toen zij uit handen van Wiersma een fraaie bos bloemen in ontvangst namen. Daarna was het tijd voor koffie en taart. Want zo’n mooi jubileum móet gewoon gevierd worden!