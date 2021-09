Diamanten jubileum voor echtpaar Krijgsman

TOLBERT – Onlangs was het groot feest aan de A. Simmelinkstraat in Tolbert. Het echtpaar Krijgsman-Kersten vierde op maandag 13 september namelijk hun diamanten huwelijk. Op die dag was het maar liefst 60 jaar geleden dat het gelukkige echtpaar elkaar het ja-woord gaf.

Om dit heugelijke feit te vieren bracht burgemeester Ard van der Tuuk dinsdag 14 september een bezoek aan het jubilerende echtpaar. Natuurlijk kwam hij niet met lege handen, maar overhandigde hij de Krijgsmannen een prachtig bos bloemen namens de gemeente Westerkwartier.