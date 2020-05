Diana Oosterhof exposeert daar haar mooiste schilderijen

Galerie Zunneschien in Veenhuizen gewoon open

VEENHUIZEN/LEEK – Hoewel de terrassen van Koffie- en theetuin Zunneschien in het dorp gesloten zijn, blijft wel de galerie gewoon open. ‘Dat is geen probleem’, zegt eigenaresse Tiny Veenstra. ‘En het zou ook enorm te kort doen aan de prachtige schilderwerken die hier nu aan de wand hangen. Zo mooi, zo groot, zo kleurrijk, zo afwisselend. Ik hoop dat er in deze meidagen nog veel publiek op af komt.’

Het mag duidelijk zijn, hier klinkt een oproep tot het nemen van een kijkje naar de schilderijen van Diana Oosterhof. ‘Je mag mij gerust een Leekster noemen. Ik woon hier een groot gedeelte van mijn leven. Ik kom uit een creatief gezin. Dat geldt voor mijn zussen, mijn vader en moeder. Allemaal doen we iets creatiefs. De ene schildert ook, de andere werkt met schelpen, mijn moeder geeft paspoppen in de woonkamer regelmatig een andere aankleding en mijn vader maakt bijzondere laswerkjes. Creatief zijn is mij dus best wel met de paplepel ingegoten. Rondom mijn tiende jaar ben ik begonnen met tekenen. Ik was altijd in de weer met potlood, pen en inkt. Zo rondom mijn 25ste jaar ben ik begonnen met schilderen. Vooral met acrylverf dat ik af en toe combineer met olieverf. Dit bijvoorbeeld voor het aanbrengen van details.’

Diana Oosterhof heeft zichzelf bekwaamd middels allerlei zelfstudies, workshops, online cursussen en diverse lessen. Zo werd gaandeweg de techniek verbeterd en datzelfde was ook voor het mengen van kleuren van toepassing. Ook wordt er 1 x per jaar met collega’s een workshop schilderen bezocht bij een kunstenaar in het Groningse. ‘Ik leer nog steeds bij. Verfijning van bijvoorbeeld handen of het schilderen van dieren blijft voor mij een uitdaging. Ik heb thuis een soort van atelier, ik noem het eigenlijk meer een rommelhok, maar ik kan er prima werken. Grotere schilderijen leg ik op de keukentafel neer. Soms werk ik weken achtereen niet en dan is er opeens weer die bevlieging. Dan schilder ik dagelijks en heb ik de drive om het af te maken. Onderwerpen zijn divers, dat kan een portret zijn, een landschap, abstract. Het is maar wat er in mij opkomt. Kleuren zijn belangrijk. Groen, rood en blauw komen vaak terug. Mijn ideeën pik ik op uit wat ik om mij heen zie. Dat kan iets uit de natuur zijn, uit een boek, een foto of iets wat ik toevallig onderweg tegenkom. En dat kan verschillend en verrassend zijn.’

Voor de foto in De Krant kiezen we een schilderij uit met klaprozen op een blauw-groene achtergrond. In Galerie Zunneschien hangen ook twee van deze werken, maar dan vormgegeven op andere doekmaten. Zelfs eentje van 1.20 bij 80 centimeter. De maat van het doek moet kloppen bij de gedachte van het te maken schilderij. ‘Ik schilder het liefst groot. Het grote doek met de klaprozen kan ik hier nu thuis niet laten zien, helaas. Mijn mooiste werken zijn nu in Veenhuizen. Als ik aan een schilderij begin vind ik de achtergrond belangrijk. Bij de Klaprozen maakt ik eerst een ribbelige achtergrond op het doek. Daar heb ik twee verschillende kleuren voor gebruikt. Daarna maakt ik de klaprozen, die ik daarna ook nog met een vernislaagje verwerk. Wat in Zunneschien te zien is geeft een heel divers beeld van mijn schilderijen. Het is mijn eerste expositie en ik vind het allemaal heel erg spannend. Jammer van deze coronatijd, maar wie weet geeft Tiny Veenstra mij volgend jaar nog een kans.’

Galerie Zunneschien dagelijks open van 12.00 tot 18.00 uur aan de Hospitaallaan in Veenhuizen.