Dichter-bij: Poëzie als bron van inspiratie

Sonja Leutholff: ‘Mens en natuur staan centraal in mijn werk.’

RODEN – Van 9 tot en met 31 juli is er in K38 aan de Kanaalstraat een expositie te zien met de titel Dichter-bij. Maar liefst 16 kunstenaars doen mee aan de tentoonstelling. Poëzie is hierbij gebruikt als bron van inspiratie. De deelnemende kunstenaars zijn uitgegaan van een gedicht dat hen inspireerde tot het maken van hun werk. Beeldende kunst en poëzie gaan hand in hand in deze expositie. De in Steenbergen woonachtige kunstenaar Sonja Leutholff is 1 van de deelnemers. Zij benutte een gedicht van de Perzische dichter Rumi (1207 – 1273). ‘Er is een stem die geen woorden gebruikt. Luister.’

De geboren en getogen Groningse studeerde eind jaren zeventig en begin jaren tachtig aan de kunstacademie Minerva in de stad. Dat zij in haar jeugdjaren voor de kunst zou gaan kiezen zat er al vroeg in. ‘Het zit een beetje in de familie. Dat ik voor kunst zou gaan zat er gewoonweg in. Schilderen en grafiek was mijn studierichting. Tegenwoordig doe ik heel veel met fotografie. Met beeldmateriaal maak ik collages waarbij voor mij kleur en structuur erg belangrijk zijn.’

Sonja Leutholff heeft al vele exposities achter de rug. Regionaal, landelijk en ook in het buitenland werden werken van haar geëxposeerd in galeries en werden kunstbeurzen bezocht. De expositie in K38 brengt een drietal fotocollages van haar hand. ‘Dit is een Ode aan Moeder Anna. Ik was enige tijd geleden in een rommelwinkel en daar vond ik een zwart-wit foto van deze vrouw. Op de achterzijde stond geschreven ’moeder Anna’. Voor 1 euro heb ik het gekocht. Ik vond het ook wel een beetje zielig zoals zij daarbij lag en dat terwijl het een hele mooie foto is. Geen idee wie deze moeder Anna is. Ik heb haar foto gebruikt als basis. Vervolgens ga ik aan de slag. Ik bedenk wat past bij deze collage. Thuis heb ik een enorm fotoarchief waar ik uit kan putten of, zoals in dit geval, heb ik foto’s genomen van de prachtige tulpenvelden die rondom de dorpjes Een en Langelo dit voorjaar in bloei stonden. Vooral de supermooie kleur rood pakte mij. Ik vond dat bij moeder Anna passen. Op mijn computer maak ik de ontwerpen. Dat is voor mij het eigenlijke ontwikkelingsproces. Dan ontstaat er iets wat past bij de beelden die ik in mijn hoofd heb. Ik maak zo enkele tientallen bewerkingen. Dat gaat niet allemaal vanzelf. Ik ben er uren en uren mee bezig. Ik kan er ongeremd mee door gaan. Van een serie collages maak ik kleinere afdrukken. Ze verschillen allemaal, er is niet 1 werkstuk gelijk. Dan heb je het in handen en kun je het resultaat beter beoordelen. Deze foto’s in K38 zijn de drie mooiste bewerkingen van moeder Anna.’

Digital Art wordt deze kunststroming van het bewerken van foto’s ook wel genoemd. Door veel te fotograferen blijft Sonja Leutholff voortdurend verrast door de mooie structuren en kleuren. Ook reizen naar verdere oorden als China, Indonesië, Italië en Hongarije hebben bijgedragen aan een extra dimensie. ‘Mens en natuur staan centraal in mijn werk. Kleur zorgt voor een mooie zweem over de fotocollages heen. Zo bouw ik langzaam mijn gewenste resultaat op.’