‘Die derde coronagolf kan wel eens vervelende gevolgen hebben’

Burgemeester Ard van der Tuuk in gesprek met oud-huisarts Gert Geerdink







WESTERKWARTIER – Deze week gaat burgemeester Ard van der Tuuk in gesprek met oud-huisarts Gert Geerdink in het kader van #SamenDoor. Geerdink heeft afgelopen januari afscheid genomen van zijn huisartsenpraktijk in Marum en geniet nu van zijn pensioen. Wel is hij momenteel druk bezig met het vaccineren van inwoners van de gemeente, waardoor de oud-huisarts toch nog een beetje actief is in de zorg. In gesprek met de burgervader vertelt Geerdink over zijn werkzaamheden, zijn pensioen en de coronacrisis. Hoe kijkt hij naar de huidige situatie en wat verwacht hij van de toekomst?



Na 35 jaar zijn eigen huisartsenpraktijk te hebben gehad, ging Geerdink in januari van dit jaar met pensioen. De burgemeester kon vanwege de coronamaatregelen niet bij het afscheid aanwezig zijn, maar wel hadden de twee telefonisch contact. Nu, zo’n twee maanden later, is de burgervader nieuwsgierig hoe Geerdink zijn carrière en afscheid heeft ervaren. “Ik moet zeggen dat het een redelijke overgang is”, zegt de oud-huisarts. “Het is een vrij zachte landing geweest. De praktijk was tot zo’n twee weken geleden nog bij mijn huis gevestigd, maar de opvolger is net verhuisd. De praktijk had een geschiedenis van meer dan honderd jaar op dit adres, want ik was de zevende in de rij. Echter ben ik nu de laatste die daar woonachtig is en werkzaam is geweest. Dat is best vreemd”.



In 35 jaar heeft Geerdink natuurlijk ontzettend veel meegemaakt en als huisarts in een dorp als Marum kom je veel patiënten ook op straat tegen. Toch legt Geerdink daar niet direct verbanden mee. “Er zijn wel dingen die je bijblijven, maar langs niet alles”, zegt hij. “Patiënten denken wel eens dat ik alles weet als ik hen tegenkom, maar dat ligt wel iets anders. De ingrijpende dingen blijven je bij, maar het is niet zo dat dat een last is. Anders was ik ook niet in het dorp blijven wonen”. De Marumer heeft ontzettend genoten van zijn functie als huisarts. Hij kijkt daarom ook terug op een geweldige tijd. “Vooral de betrokkenheid met de patiënten vond ik ontzettend fijn. Vroeger deden huisartsen nog bevallingen, waardoor ik ook veel kinderen geboren heb zien worden. Dat was heel intensief, maar ook een heel mooi gevoel. Dat gevoel had ik ook een beetje bij overlijdens. Als iemand stierf op de manier zoals hij/zij dat graag wilde, had ik daar ook vrede mee”.



Geerdink wist al een tijdje dat hij in januari 2021 met pensioen zou gaan. Dat het allemaal zo bijzonder zou lopen, had hij echter niet verwacht. “Want in februari/maart kwam opeens het virus uit Wuhan”, zegt Van der Tuuk tegen de oud-huisarts. “Ik kan me voorstellen dat dat ook voor u heel veel heeft betekend”. Geerdink: “Het was inderdaad behoorlijk ingrijpend. De praktijk kwam als het ware stil te liggen. Eerst hadden we volle wachtkamers en toen zat er ineens niemand meer. Geleidelijk zijn we toen weer teruggegaan, maar wel met afstand. Het was allemaal heel anders. Toch wende men er wel aan. De consulten liepen wel hetzelfde, maar je moet je aan de regels houden. Het dragen van een mondkapje en het houden van afstand neem je vrij snel over. In het begin ben ik nog wel eens de mist in gegaan met het schudden van handen. Dat zal nu denk ik niet meer zo snel gebeuren”.



Volgens de oud-huisarts heeft het noorden van ons land geluk gehad dat er hier in de regio nooit echt een brandhaard is geweest. Toch ontkent hij de ernst van het virus zeker niet. “Er zijn genoeg mensen die behoorlijk ziek zijn geweest en die zelfs gestorven zijn”, zegt Geerdink. “Het vervelende is: het kan iedereen gebeuren. Als je het krijgt, is het afwachten hoe ziek je ervan wordt. Ik heb echt een grote zorg voor de gemeenschap gehad en die heb ik nog wel een beetje. Die derde coronagolf kan wel eens vervelende gevolgen hebben”. Om zo snel mogelijk van het virus af te zijn, wordt in Nederland momenteel volop gevaccineerd. Ook Geerdink helpt daaraan mee, zegt hij tegen de burgemeester. “Ik ben onderdeel van een van de vele prikteams in Noord-Nederland”, zegt hij. “Ik ben blij dat het einde van het virus in zicht komt. Dat is nu ook wel nodig”.



Geerdink heeft de praktijk jarenlang samen gerund met zijn vrouw. Iets wat hij zich niet anders had kunnen voorstellen. “Zonder haar had ik het ook niet zolang volgehouden”, zegt hij. “We hebben samen de artsenopleiding gedaan en hadden allebei een ander specialisme. Op die manier vulden we elkaar ook goed aan binnen het medische vak”. De komende tijd gaat hij volop genieten van zijn pensioen. En of hij goede hoop heeft dat alles weer wordt zoals het was vóór de coronacrisis? “Dat verwacht ik wel. Ik denk niet dat het helemaal de wereld uitgaat, maar dat we jaarlijks een vaccin zullen krijgen tegen het virus. Als het merendeel van de bevolking gevaccineerd is, denk ik dat we het normale leven weer kunnen oppakken. Ik ben tenslotte een optimistisch mens”.