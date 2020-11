Puur natuur

Afgelopen week liep ik weer in het bos te struinen, op zoek naar paddenstoelen. Het had een paar dagen geregend en de temperatuur was aangenaam. Er werd al gewaarschuwd voor nachtvorst, dus geen tijd te verliezen. Natuurlijk nam ik de camera mee om de bosschatten zo mooi mogelijk vast te leggen. Al snel vond ik een prachtige paddenstoel, mooi in het zachte zonlicht. Eerst maar eens een rondje om de paddenstoel lopen, om de beste camera positie te bepalen. Vervolgens een rondje op mijn knieën en uiteindelijk beland ik op mijn buik. Check Lichtval, check camera positie, check camera instellingen, check achtergrond. Liggend op de vochtige, bosgrond werk je aan de laatste instellingen. Alles voor een mooie foto. Volledige focus op het onderwerp.

“Is hier wat bijzonders te zien?” vraagt plotseling een vrouwenstem achter me. Floep…. weg concentratie. “Eh… ja, een paddenstoel” zeg ik. “Oh, is deze bijzonder?” vraagt de vrouw geïnteresseerd? “Nou, nee niet echt, maar hij staat hier zo mooi in het licht en de kleuren van de achtergrond zijn zo fraai” zeg ik. Dan volgt een stilte. Ik kijk achterom en zie de vrouw, nee schuddend, weglopen. Haar hondje komt ook even kijken, snuffelt aan de camera en huppelt daarna vrolijk achter het vrouwtje aan. Zag ik het hondje nou ook nee schudden? Ik kan me daar overigens wel iets bij voorstellen. Ik zie mezelf liggen en moet er om glimlachen. Ze zal wel denken die gast spoort niet. Ik misschien niet maar die paddenstoel wel. Daarover later meer.

Thuis laad ik de foto’s in de computer. Tevreden kijk ik naar het beeldscherm. Die staat er mooi op. Compositie is fraai, paddenstoel scherp en achtergrond mooi wazig, belichting mag een tikje meer opgewaardeerd. Ja, best een leuke foto geworden. Goh, welke paddenstoel is het eigenlijk?

De afbeeldingen van de paddenstoelen encyclopedie leveren geen bevredigend antwoord op. Boek twee ook niet. Dus grijp ik naar digitale middelen en open de app Obsidentify, op mijn smartphone. ‘Identificatie is onzeker’ krijg ik te lezen. Dat schiet niet op. Dus plaats ik de foto op enkele Facebook paddenstoelen groepen. Wie kan me helpen aan de soortnaam van deze paddenstoel? De eerste vraag die ik terug krijg “heb je een foto van de onderkant?” “Plaatjes, buisjes of stekels?”

Nee, ik heb drie kwartier op mijn buik, op de vochtige bosbodem gelegen om de paddenstoel mooi in beeld vast te leggen. Dat is aardig gelukt maar ik heb geen onderkant gefotografeerd. Dus geen zekere determinatie. Les één voor de volgende keer. Fotografeer paddenstoelen ook van onderen.

Paddenstoelenspecialisten determineren menig paddenstoel aan de onderkant, soms wordt de paddenstoel ook doorgesneden en geproefd. Het verschil tussen goede of verkeerde determinatie kan het verschil betekenen tussen leven en dood, als je paddenstoelen eet. Onlangs stond er weer een bericht in de krant over enkele wildplukkers die ziek waren geworden en zelfs overleden na het eten van verkeerde paddenstoelen. U zult begrijpen dat ik het hou bij paddenstoelen uit de winkel en zelfgekweekte oesterzwammen. Paddenstoelen determinatie is niet mijn sterkste kant.

Paddenstoelen maken sporen, de ‘zaadjes’ van de paddenstoel. Ze worden gemaakt op die plaatjes en in die buisjes die je aan de onderkant van de paddenstoel kunt zien. Ze zijn erg klein en verschillen van vorm en kleur. Nog een determinatiekenmerk, maar wel met de microscoop. Ja, paddenstoelen sporen wel, maar dat kun je niet van iedereen zeggen die je in het bos tegenkomt.