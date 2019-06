‘Die glimlach van oor tot oor. Daar doe je het voor’

Zesde regionale Special Olympics een succes

GRONINGEN – Stad Groningen stond afgelopen weekend in het teken van de Special Olympics Regionale Spelen Groningen. Ook uit de regio van De Krant deden meerdere sporters mee (zie verderop in het artikel). Voorafgaand aan dit prachtige evenement, sprak De Krant met Eddy Lagro en Joop Sinnige. Beide heren zetten zich al jaren in voor het regionale evenement, wat afgelopen weekend voor de zesde keer plaatsvond.

Ruim 750 deelnemers telden de Spelen in Groningen. ‘We organiseren de grootste regionale Olympics van Nederland’, vertelt Eddy trots. En daar komt nogal wat bij kijken. Ruim driehonderd vrijwilligers waren afgelopen weekend in de been om alles in goede banen te leiden. Dat het al jaren goed gaat, geeft de organisatie een goed gevoel. Neem nou Joop Sinnige, die zich al jaren inzet voor sporters met een beperking. ‘We kijken ieder jaar of we andere sporten kunnen toevoegen’, zegt hij. ‘Dit jaar is bijvoorbeeld golfen nieuw. We mogen trots zijn dat we dit al jaren in Groningen doen en het zo’n succes is.’

Organisatie ligt in handen van De Brug Provincie Groningen. Zij organiseerde al de jaarlijkse sport- en speldag, een voorloper van de Special Olympics. ‘De Brug kun je zien als een vangnet oor sporters met een beperking. Dat wil zeggen dat mensen die zich hier thuis voelen, hier ook altijd terecht kunnen. Maar dat betekent ook dat – wanneer een sporter nergens anders terecht kan – diegene altijd op De Brug kan rekenen’, zegt Eddy.

De Brug wil iedereen mee laten doen. Zo organiseert zij ook het MATP, het Motorisch Activiteiten Trainingsprogramma. Janke Mars is als vrijwilliger betrokken bij de organisatie hiervan. ‘Twee jaar geleden hielp ik voor het eerst mee bij de Special Olympics. Ik was direct enthousiast. Nu regel ik het MATP en SportFun!. Dat laatste is een uitkomst voor sporters die nog niet helemaal mee kunnen doen met de andere sporters. Het betreffen recreatieve onderdelen. Het zou mooi zijn als enkele sporters over twee jaar met de overige onderdelen mee kunnen doen.’ Juist door deze onderdelen kunnen ook mensen met een meervoudige beperking gewoon meedoen. Precies zoals De Brug zich dat voorstelt. Ook leuk is het onderdeel Play Unified, waarin mensen zonder beperking en met beperking samen spelen. Neem nou een wedstrijdje tussen de doelgroep en Donar. Met ambassadeur Thomas Koenis als aanjager een groot succes. ‘Thomas kwam zelf met het idee om een Club van 100 te starten. Erg leuk’, aldus Eddy.

De Special Olympics zijn voor de vrijwilligers geslaagd als alle sporters met een lach op hun gezicht rondlopen. Eddy, die namens De Brug ook internationaal Special Olympics heeft mogen meemaken, ziet overal hetzelfde: ‘Die glimlach van oor tot oor. Daar doe je het voor. Prachtig.’ Janke voegt toe: ‘Ook de verwanten zijn apetrots. Je ziet de familie echt opbloeien.’ Tekenend is volgens Eddy het moment wanneer de sporters hun medaille uitgereikt krijgen. ‘Je moet die ouders zien als de sporters op een podium staan en het Wilhelmus klinkt. Hou het dan nog maar eens droog.’

Flotar en Golfclub Holthuizen

Dit jaar stond voor het eerst golf op het sportmenu in Groningen. Een groep afgevaardigden uit Roden deden namens Golfclub Holthuizen mee. Ook Flotar (zie foto) ontbrak uiteraard niet op het sportfestijn in Groningen. Met enorme inzet en gedrevenheid, vlogen de sporters van Flotar de Spelen tegemoet. Een waar sportfeest!