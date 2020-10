RODEN – Golfclub Holthuizen bleek met een speciale kennismakingsaanbieding een schot in de roos te hebben. Vele onervaren golfers sloegen hun slag en kwamen afgelopen zaterdag naar de golfclub, om kennis te maken met de voor hen nog onbekende sport. Op de par 3 baan werd een gratis cursus aangeboden, waarna de golfers zelf uit de voeten konden. Of de nieuwe Tiger Woods afgelopen zaterdag over het heerlijke gras van de club liep, is nog maar de vraag. Gezellig was het in ieder geval!