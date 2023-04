Diergeneeskundigcentrum op schitterende nieuwe locatie

RODEN – Diergeneeskundigcentrum Hopmans is verhuisd. De Vlasveen 9 is de nieuwe plek van de dierenkliniek die voorheen gevestigd was aan de Groene Zoom in Roden. Dierenarts Jessica Sommer, samen met Ellen ‘t Hooft eigenaar van het specialistische diergeneeskundigcentrum, is trots op de nieuwe locatie. ‘We hebben zoveel meer ruimte hier, dat biedt rust. We kunnen hier uitgebreidere zorg leveren.’

De officiële opening laat nog even op zich wachten, een aantal dierenartsen is nog met zwangerschapsverlof, maar de hele praktijk en het team is inmiddels gevestigd in het riante pand aan de Vlasveen. Het pand heeft maar liefst 8 spreekkamers, een tandheelkundige afdeling, verschillende operatiekamers en beschikt over een CT-scan. ‘Het prettige is dat we hier alles onder één dak hebben, zo kunnen we gemakkelijk schakelen tussen verschillende disciplines’, legt Sommer uit. Ook zijn de opnamemogelijkheden behoorlijk vergroot. Dieren met benauwdheidsklachten worden opgenomen in speciale vertrekken met zuurstofpunten. Inmiddels werken er 43 medewerkers (waaronder 13 dierenartsen) bij het diergeneeskundigcentrum dat aangesloten is bij Anicura, een organisatie waarbinnen de beste dierenziekenhuizen en –klinieken samenwerken. De kliniek aan de Vlasveen biedt specialistische zorg aan honden, katten en knaagdieren. ‘We zijn nog steeds hetzelfde vertrouwde en betrokken team, alleen ons huisje is veranderd’, besluit Sommer. Meer informatie is te vinden op www.dchopmans.nl.