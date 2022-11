Diet Ottema exposeert schilderijen in De Brinkhof

EEN – Tot maandag 12 december zijn tijdens de openingsuren van De Brinkhof in Norg 21 schilderijen te bewonderen van Diet Ottema uit Een. Dat de natuur haar grootste inspiratiebron is laat zich duidelijk zien. Het zijn vooral schilderingen van diverse landschappen. De reacties in het gastenboek zijn duidelijk. ‘Blij verrast, we hebben ervan genoten, prachtige sfeervolle schilderijen.’

Diet Ottema wandelt veel en graag. ‘Dan neem ik altijd mijn fototoestel en een schetsboekje mee. Eigenlijk heel simpel. Als ik iets moois tegenkom, maak ik een aantal foto’s en een klein schetsje. Dan heb je al iets in de hand om verder mee te gaan.’

Kunst verrast de werkelijkheid. Het is 1 van haar uitspraken die terug te vinden is op een visitekaartje. ‘Als kunstenaar moet je goed kunnen kijken. De natuur is altijd mooi en verrassend. Vol kleuren en bijzondere vormen. Dat sla ik op en dat gaat bijna automatisch. Het wil niet zeggen dat ik later bij het schilderen dezelfde vormen en kleuren gebruik. Impressionistisch en geschilderd met enige expressie,’ kenschets Diet Ottema haar werk. ‘Zo kan iedere kijker zijn eigen beeld vormen’

Haar voormalige werkzaamheden als maatschappelijk werker en therapeut hebben haar beleving en uitvoering van kunst beïnvloed. ‘In mijn werk als hulpverlener met kinderen en volwassenen zie ik overeenkomsten met mijn schilderwerk. Geen strakke rechte lijnen, maar ruimte voor interpretatie. Soms vliegt een lijntje uit de bocht. Dat is boeiend en gelijk het leven zoals dat is en verder gaat.’

Van jongs af aan was er belangstelling voor tekenen en schilderen. Altijd al was er ook een verdieping in een cursus of workshop. Ook werd op de zaterdag de Kunstacademie bezocht. Zo hebben diverse docenten bijgedragen aan haar vorming. ‘Als je dat niet doet blijf je stil staan. Al jaren zit op de Teken- en Schildergroep Roden. Dat inspireert. Docenten en groep geven feedback op je schilderwerk en dat motiveert. Goed schilderen gaat niet van de ene op de andere dag, dat groeit.’

Diet Ottema werkt vanuit haar eigen atelier in Een. ‘Een mooie ruimte waar ik alles ook kan laten staan. Dat is prettig en echt genieten. Ik werk met acrylverf. Het is heerlijk om heel ‘dik’ te werken. Ik begin met het snel opzetten van het schilderij. Zonder te schetsen. Ik heb het in mijn hoofd zoals het moet gaan worden. Daarna ga ik het verder uitwerken. Kijk naar kleurvorming, perspectief en soms zet ik een schilderij even in rust. Dan ben ik er nog niet tevreden over. Dat komt later wel terug, iets wat soms weken kan duren. Dat geeft niet, want nu ik met pensioen ben heb ik de tijd.’

De schilderijwerken in De Brinkhof zijn voor echte kenners van het landschap in de directe omgeving herkenbaar. De Kale Duinen bij Appelscha op een vroege morgen met de ochtendnevel nog duidelijk zichtbaar, het bospad met zijn beuken bij Anloo, bomen op de hei bij Bakkeveen en een uitzicht met weiland met beek en bloemen in het Blauwe Bos. ‘Niet alles is zoals het in werkelijkheid is,’ zegt Diet Ottema. ‘Bij het schilderen van landschappen kan ik mijn fantasie kwijt. Dan geef ik aan de omgeving, kleur en vormen, mijn eigen interpretatie.’

De expositie, georganiseerd door de Culturele Raad Norg, is een aanrader en nog te zien tot 12 december.