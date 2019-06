Dijkstra Ballonvaarten en Van der Roest Rijopleidingen

Uitgelicht

RODEN – Men zou kunnen zeggen dat Herman van der Roest van alle markten thuis is. Al jaren bestiert hij Van der Roest Rijopleidingen. Daarnaast is hij sinds april de eigenaar van Dijkstra Ballonvaarten. Veel veelzijdiger dan deze ondernemer, vindt je ze niet!

Sinds april van dit jaar is Van der Roest de trotse eigenaar van Dijkstra ballonvaarten. Zelf werkte hij er al twintig jaar, toen hem de kans werd geboden het bedrijf voort te zetten. ‘Vanwege de naamsbekendheid, besloten wij de naam niet te veranderen’, zei Van der Roest hier destijds over. En zo kan het dat Dijkstra Ballonvaarten nog steeds de bekende naam is in de regio. Met een vast team aan trouwe krachten, gaat u met een goed en gerust gevoel op pad. De ballonvaarten van Dijkstra stijgen vanuit heel Noord-Nederland op. Kijk vooral op www.dijkstraballonvaarten.nl voor meer informatie.

Het goede gevoel van de ballonvaarten, krijgt eenieder ook bij de rijlessen van Van der Roest Rijopleidingen. Men wordt op geduldige wijze, en in een ontspannen sfeer de juiste vaardigheden aangeleerd. Naast veiligheid staan bij Van der Roest Rijopleidingen ook sociaal rijgedrag en milieubewust rijden hoog in het vaandel. Van der Roest biedt daarnaast E achter B rijopleidingen en motorrijlessen aan. Met een vast team van vier instructeurs, biedt Van der Roest Rijopleidingen in de omgeving van Roden en Groningen. Men kan kiezen voor rijlessen van een uur, 90 minuten en een blokuur (120 minuten).R ijlessen van anderhalf uur is zeker een aanrader, dit is veel efficiënter want je kunt de meeste instructieonderdelen direct afronden. Je wordt op een afgesproken plaats opgehaald en weer terug gebracht.

Informatie Dijkstra Ballonvaarten: tel. 0594-580707, e-mal: info@dijkstraballonvaarten.nl. Info rijopleidingen: www.vanderroestrijopleidingen.nl, tel. 0650285205. E-mail: hermanvdroest@hotmail.com.