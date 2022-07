Dikke vissen bij jeugdviswedstrijd in Boerakker

BOERAKKER – Vrijdag 8 juli werd er, na twee jaar, weer een jeugdviswedstrijd voor kinderen van de basisschool gehouden. Deze keer vanwege het baggeren niet bij de Hoge Til maar bij het gemaal, ingang Roordaweg, waar Cor Gjaltema mooie visstekken had gemaaid. Het weer werkte mee en er waren zes enthousiaste vissertjes. Er was voor iedereen prijs, ter beschikking gesteld door Kuperus Hengelsport en Visclub Moby Dick. Voor de drie beste vissers was er een mooie beker. De uitslagen: 1. Ruben de Jong met 93cm vis, 2. Isa de Jong, 75 cm, 3. Jan Visser, 59 cm, 4. Emma Visser, 56 cm, 5. Mente Visser, 53 cm, 6. Dennis Rozema, 29 cm. In totaal werden er 27 vissen gevangen.