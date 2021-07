Diploma’s voor statushouders

NOORDENVELD – Onlangs reikte wethouder Jeroen Westendorp de VIP-certificaten uit aan vluchtelingen die mee hebben gedaan met de arbeidsmarkttraining van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland.

In samenwerking met de gemeente Noordenveld startte VluchtelingenWerk in het voorjaar 2021 met trainingen en coachingstrajecten voor vluchtelingen uit de gemeente Noordenveld. Met dit project worden vluchtelingen in de gemeente geholpen om succesvol met te doen in de samenleving. Zo kregen ze groepstrainingen om antwoord te krijgen op vragen als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Arbeidscoaches van VluchtelingenWerk ondersteunden de vluchtelingen wekelijks. Zo leerden zij hoe zij aan een stage/werkervaringsplek en een betaalde baan kunnen komen. Deelnemers van deze groep hebben bijzonder goede resultaten geboekt. De meeste hebben een betaalde baan of stage gevonden of hebben juist de keuze gemaakt om te gaan studeren. VluchtelingenWerk is ontzettend trots op de resultaten en zet de samenwerking met de gemeente Noordenveld graag voort.