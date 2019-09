Diploma’s voor VIPS in Noordenveld

RODEN – Afgelopen week vond de uitreiking van twaalf diploma’s plaats in het gemeentehuis van Noordenveld. Het ging hier om diploma’s voor Vluchtelingen die Investeren in Participeren, vandaar VIP.

Allereerst was het Mamdou Congo, trainer van het VIP-programma, die een terugblik op VIP2 verzorgde. Daarna gaven de deelnemers en hun arbeidscoaches van Vluchtelingenwerk een presentatie. Vervolgens mocht wethouder Jeroen Westendorp de certificaten overhandigen. Dik verdiend!