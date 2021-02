Directeur OBS de Springplank Marum neemt afscheid

MARUM – OBS de Springplank in Marum, heeft op 18 februari afscheid genomen van directeur Tjibbe Jan Werksma. De dag startte op het plein, waar alle kinderen van de school een erehaag vormden voor hun meester. Met de bal aan de voet, toonde hij ook zijn andere talent: “Een lekker balletje trappen”. Gedurende de dag werd hij door alle kinderen in het zonnetje gezet.

Tijdens het officiële afscheid waar ook Wilma Drenth als CvB van Quadraten bij aanwezig was kreeg hij een afscheidscadeau overhandigd door zijn opvolgster Titia Bijma. Per 1 maart 2021 neemt zij het stokje over als directeur van de Springplank. Het afscheidscadeau laat zien waar de school voor staat. Een school die gaat voor goed onderwijs voor alle kinderen. Rust, regelmaat en reinheid met een fijn pedagogisch klimaat.