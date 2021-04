Directie Esserheem hervat dagprogramma voor gedetineerden na negatieve testen

VEENHUIZEN – Afgelopen vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat binnen Esserheem in Veenhuizen voor de tweede keer dit jaar een corona-uitbraak is geweest. Er is toen besloten om bijna alle gevangenen in quarantaine te plaatsen in hun eigen cel om zo verdere verspreiding te voorkomen.

De afgelopen dagen zijn in totaal 68 gedetineerden tweemaal getest op het coronavirus en hieruit bleken alle testen negatief te zijn. Om deze reden heeft de directie besloten om het dagprogramma vanaf vandaag (dinsdag) te hervatten. Hiermee is de quarantaine van tien dagen dus ingekort.

Tijdens het reguliere dagprogramma kunnen gedetineerden bijvoorbeeld weer aan het werk binnen het arbeidsbedrijf van Esserheem. Omdat de negatieve testuitslagen op Tweede Paasdag al bekend waren, kregen de gedetineerden toen al toestemming om uit de cel te luchten, douchen en te bellen met het thuisfront.

Bij de tweede testronde wilden vijf gevangenen niet meewerken. “Daar hebben we uiteraard respect voor. We kunnen en willen absoluut niemand dwingen om getest te worden”, zegt plaatsvervangend vestigingsdirecteur Ingmar Klooster (PI Veenhuizen). “Voor deze groep geldt nog wel de quarantainetermijn van tien dagen. De vijf mannen blijven tot en met vrijdag ingesloten in hun cel en mogen niet deelnemen aan het dagprogramma. We nemen geen enkel risico en willen zeker weten dat ze geen gezondheidsklachten krijgen.”

Onder het personeel is in het paasweekend nog één nieuwe besmetting aan het licht gekomen, maar de persoon waar het om gaat was uit voorzorg al thuis gebleven. Klooster is opgelucht dat er onder de gedetineerden geen nieuwe besmettingen zijn bij gekomen. “Het is voor niemand fijn om 24 uur per dag noodgedwongen in je cel te zitten. Dat is gelukkig voor bijna alle iedereen nu voorbij.”