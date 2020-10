Directie FC Groningen zoekt zeven maanden naar versterkingen, maar slaagt niet

GRONINGEN – Afgelopen vrijdagavond werd pijnlijk duidelijk dat de selectie van FC Groningen nog altijd niet goed genoeg is voor het niveau dat de directie en supporters nastreven. Tegen FC Twente werd door verdedigend geklungel en aanvallend onvermogen met 3-1 verloren. De Trots van het Noorden probeerde vanuit de verdediging op te bouwen, maar het ging hierbij meerdere malen kinderlijk in de fout. In de voorhoede was de FC ook nu niet bij machte om tot een goed uitgespeelde aanval te komen. Terwijl het voetbalseizoen 2020-2021 al drie speelrondes oud is, is het de directie en staf van FC Groningen dus nog altijd niet gelukt om een volwaardig elftal neer te zetten, dat kan meespelen in de middenmoot-subtop van de Eredivisie.



In het eerste half uur van de wedstrijd tegen FC Twente waren er in de achterhoede van FC Groningen minstens vijf fouten te noteren. Hierbij was centrale verdediger Wessel Dammers meerdere malen betrokken. Zo schoot hij eenmaal een bal recht door het midden in de voeten van een speler van FC Twente en was zijn aannamefout verantwoordelijk voor de eerste goal van de Tukkers. Het was echter niet alleen Dammers die achterin stond te schutteren. Ahmed El Messaoudi besloot op zo’n achttien meter van het eigen doel met de bal rond te gaan lopen, waarna hij de bal verspeelde aan de thuisploeg. Zijn fout werd afgestraft, maar gelukkig voor FC Groningen werd het doelpunt (onterecht) afgekeurd vanwege buitenspel. Ook Sergio Padt deelde in de malaise. Hij schoot een bal door het midden recht in de voeten van de tegenstander, waaruit de 2-0 ontstond.



Het zijn slechts een aantal momenten uit het duel tegen FC Twente waar FC Groningen verdedigend behoorlijk de fout in ging. Ook aanvallend wist de Trots van het Noorden vrij weinig te brengen. Met nog altijd weinig creativiteit en scorend vermogen in de selectie lukte het de FC niet of nauwelijks kansen te creëren. Het is zowel de directie als technische staf van FC Groningen aan te rekenen dat er eind september nog altijd geen volwaardig elftal op de been kan worden gebracht. De kwaliteit van de verdediging is behoorlijk achteruit gegaan ten opzichte van vorig seizoen en voorin lijkt een speler als Mo El Hankouri zeker van een basisplaats te zijn, terwijl hij vorig seizoen vrij weinig goede wedstrijden op de mat heeft gelegd.



De directie van FC Groningen roept al een aantal jaren dat er weinig geld is om versterkingen te halen. Waar het geld van de transfers van bijvoorbeeld Doan, Chabot, Reis en Zeefuik is gebleven, blijft daardoor een raadsel. De licentiecommissie van de KNVB deelde FC Groningen de laatste jaren telkens in, in ‘categorie 3’. De categorie waar de financieel gezondste voetbalclubs uit Nederland in staan. In deze categorie zijn onder meer ook Ajax, Feyenoord en PSV terug te vinden, maar ook clubs als sc Heerenveen en Willem II. Waarom lukt het voetbalclubs als Heracles Almelo, PEC Zwolle en FC Twente, clubs die altijd een categorie lager werden ingedeeld, wél om jaarlijks een aantal goede versterkingen binnen te halen? Het geld dat FC Groningen heeft, wordt verkeerd besteed. Maar liefst zeven maanden wist de directie welke versterkingen de Trots van het Noorden nodig had, maar een groot deel van die tijd werd er alleen gefocust op een spits. Als een goede spits geen bruikbare ballen krijgt van goede buitenspelers, wordt het ook een lastig verhaal.



FC Groningen is nu nog altijd op zoek naar de nodige versterkingen en dat zoekt het met name op het gebied van creativiteit. Het is amateurisme eerste klas dat de directie nu, een week voor de transferdeadline, pas door heeft waar er versterkt moet worden. De FC is momenteel nog altijd bezig met een transfer van Abdou Harroui (Sparta Rotterdam) en zijn komst is, helemaal na het vertrek van Ajdin Hrustic, meer dan nodig!