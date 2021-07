K38 eindelijk weer open voor publiek

RODEN – Kunstliefhebbers moesten er lang op wachten, maar sinds afgelopen zaterdag is ook kunstencentrum K38 weer open voor publiek. De afgelopen week werkten vrijwilligers en kunstenaars hard om de tentoonstelling ‘Kunst met een kwinkslag’ in te richten, zodat iedereen nu het werk van Marjon Beckers, Wouter Berns, Eveline van Duyl, Gea van Eck, Dagmar Stap en Louise de Winter kan bewonderen. Vanwege de coronamaatregelen koos de organisatie niet voor een officiële opening, maar werden video’s gemaakt waarin de kunstenaars vertellen over hun werk. Die zijn ook te zien tijdens de tentoonstelling.

‘We zijn zo blij dat we weer mogen,’ vertelt Annette Arts van de Culturele Kring Roden. ‘We hebben dit zo lang niet kunnen doen en ook niet bij andere kunstenaars kunnen kijken. Op een gegeven ogenblik raak je dan een beetje leeg. Nu worden we weer geprikkeld, doordat het fijn is om weer wat te kunnen zien en doen.’

Gea van Eck is één van de kunstenaars die exposeert tijdens de expositie ‘Kunst met een kwinkslag’. Zij maakt werk van vilt in combinatie met andere materialen, zoals porselein. Van Eck is blij dat zij eindelijk weer kan exposeren: ‘Dit is mijn eerste tentoonstelling sinds vorig jaar zomer,’ vertelt zij. ‘Toen heb ik nog een kunstwerk van een vrouw in een kooi tentoongesteld tijdens Art Utrecht. Ik vind het heel leuk om nu weer wat te laten zien. Dit is echt een feestje, ik kan hier echt van genieten.’ In K38 is een serie van Van Eck te zien die is geïnspireerd op stillevens uit de zeventiende eeuw. Er zijn onder andere bloemenvazen, zwanenkoppen en varkentjes te zien van Van Ecks hand. ‘Wat mij interesseerde was dat er vele lagen in de zeventiende-eeuwse schilderijen zitten, waar allerlei betekenissen in zitten. Mensen uit die tijd konden die metaforen allemaal onderscheiden, ze kenden de kracht van kunst. Zelf vind ik de bloemschilderijen prachtig, ook al ken ik niet alle betekenissen. Er zit iets in wat je intuïtief aanvoelt als waardevol.’ Eén van de werken is een beeld van een papegaai met een jong, een verwijzing naar beelden van Maria met kindeke Jezus. ‘Ik vertrek vaak vanuit de vorm en dan ontstaat het beeld deels organisch. Daarnaast is de papegaai een symbool voor napraten, dat past weer bij het gebruik van metaforen.’

Van Louise de Winter zijn kleurrijke vrouwenportretten te zien in de expositie. Zij werkt in een gemengde techniek, waarin aquarel, olieverf, gouache, en vernis samenkomen. Zij begint met een lijnenspel, waarop zij vervolgens haar fantasie los laat. ‘Het zijn altijd vrouwen en het is altijd vrolijk,’ vertelt De Winter. ‘Aan een muffe muts heeft niemand wat.’ Zij vindt het een eer dat haar werk te zien is in K38. ‘Het is een prettige organisatie, die heel uitnodigend is. Alle kan en mag hier. Voor de rest ben ik huiverig om te exposeren, omdat het veel werk is, maar dit vind ik heel leuk om te doen.’

Naast het werk van Gea van Eck en Louise de Winter zijn schilderijen van Wouter Berns te zien en Marjon Beckers exposeert beelden van dieren en dikke dames. Opvallend zijn ook de grote bustes in verschillende materialen van Eveline van Duyl en de textiele werken van Dagmar Stap, die Engelse drop en stoffen reproducties van verpakkingsmateriaal toont.

‘We hopen dat heel veel mensen komen kijken en dat zij net zo enthousiast zijn over de tentoonstelling zijn als wij,’ zegt Annette Arts. Haar collega-organisator Henny Zikken vult aan: ‘Het is echt wel een bijzondere tentoonstelling. De combinatie van ruimtelijk werk, textiel en schilderijen zie je niet vaak. Er is veel diversiteit.’

De expositie ‘Kunst met een Kwinkslag’ duurt nog tot en met 1 augustus. Van woensdag tot en met zondag is K38 open van 13.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt twee euro.