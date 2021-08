‘Dit is een goed voorbeeld van hoe belangrijk het is een sterke dorpsgemeenschap te hebben’

MFC De Molenstreek in Zevenhuizen officieel geopend



ZEVENHUIZEN – Na een lang proces werd afgelopen vrijdag het MFC in Zevenhuizen geopend. Dit gebeurde in aanwezigheid van de inwoners van het dorp, raadsleden en wethouders. De naam, De Molenstreek, werd bedacht door oud-Zevenhuister Tonnie Ottema, die momenteel in Veendam woont. De opening van het MFC werd groots aangepakt. Naast een aantal sprekers, waaronder natuurlijk voorzitter Richard Kobes, locoburgemeester Hielke Westra en dorpswethouder Geertje Dijkstra-Jacobi, werd er gezongen en gedanst. De Carbidboys uit het dorp verhoogden de feestvreugde door het afvuren van tien carbidschoten.



Het voortraject van het MFC duurde ontzettend lang, de bouw daarentegen ging vrij snel. De bouwwerkzaamheden zijn in september 2020 begonnen en nu al staat er een splinternieuw multifunctioneel centrum. Een prachtige accommodatie waar de inwoners en vele verenigingen in en rondom het dorp gebruik van kunnen maken. Een centrum waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en de plek waar onderwijs, zorg, sport en verenigingen samenkomen. De raad van de gemeente Westerkwartier heeft de nodige middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het MFC. Daarnaast hebben vele vrijwilligers uit Zevenhuizen en omgeving de handen uit de mouwen gestoken en meegeholpen aan de bouw van het centrum. Ook financieel hebben ze een bijdrage geleverd met de opbrengsten van de diverse inzamelingsacties, die ze op touw hebben gezet.



De wethouders die afgelopen vrijdag aanwezig waren bij de opening spraken dan ook hun waardering uit voor de inzet van het bestuur van de stichting en de vele vrijwilligers. Ze feliciteerden de inwoners van Zevenhuizen met het nieuwe MFC, dat een aanwinst is voor het dorp en de omgeving. Westra: “Met de volharding van het bestuur van de stichting en de inzet van vele vrijwilligers heeft Zevenhuizen een prachtig, modern en duurzaam multifunctioneel centrum gerealiseerd. Een eigentijdse accommodatie, die bijdraagt aan een leefbaar en duurzaam Zevenhuizen”. Dijkstra-Jacobi: ”Zevenhuizen laat zien waar een dorp groot in kan zijn. Dit is een goed voorbeeld van hoe belangrijk het is een sterke dorpsgemeenschap te hebben en samen de schouders eronder te zetten. Daar geldt maar één woord voor: Chapeau!”