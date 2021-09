Studenten Alfacollege verzorgen sportlessen op OBS de Marke

RODEN – De plannen lagen er al een tijdje. Het duurde echter even voor ze uitgevoerd konden worden, want ja, corona. Donderdagochtend was het eindelijk zover. Liefst 48 studenten van het Alfa College kwamen samen met een aantal bewegingsdocenten naar Roden om de leerlingen van de Marke les te geven. Dat pakte meteen goed uit: laaiend enthousiaste kinderen. Bij die ene keer blijft het niet. Directeur José Wolters pakt het liever meteen groter aan. Donderdag blijft de vaste dag op de Marke voor het Alfa College en ook ziet ze mogelijkheden om sportdagen, schoolkorfbaltoernooien en peanutbaltoernooien te laten begeleiden door de Groninger studenten.

‘Kijk nou hoe leuk dit is’, roept José Wolters enthousiast. ‘Er is heel wat beweegtijd in te halen. Sportclubs waren dicht in coronatijd, scholen ook. Bewegen is de basis van een gezond leven. Onderzoek wijst uit dat veel kinderen tegenwoordig wat te zwaar zijn. Feit is dat er minder bewonen wordt dan vroeger. Daarom willen we bewegen zoveel mogelijk stimuleren. Dit is een prachtige pilot dat je ook kunt uitrollen op andere scholen. Het unieke is dat alle groepen worden meegenomen in de project, ook de kleuters.’ Het idee ontstond na een gesprek met de Roder sportcoaches Wouter Meertens en Merten Vogt, ergens vorig jaar was dat, vertelt Wolters. ‘Ik liep al langer rond met het idee om de sportdag te laten begeleiden door studenten van het Alfa College, voor hen is het leuk, zij maken ‘vlieguren’, en voor de kinderen zelf ook, ze maken op een andere manier kennis met bewegen. Win-win dus. Zo is het balletje gaan rollen, Wouter zocht contact met het Alfa College en er werd meteen enthousiast gereageerd. Vandaag is de aftrap. Dit is het begin van een mooie en langdurige samenwerking.’ Alleen bij gymles in de sporthal blijft het niet. Ook buiten op het schoolplein worden activiteiten georganiseerd, onder andere tijdens de pauze. ‘Unihockey bijvoorbeeld, dat kun je prima buiten doen. De bedoeling is om er iets structureels van te maken. Als we iets doen, kunnen we het maar beter groot aanpakken. Dat past heel erg bij mij’, besluit de directeur lachend.

De studenten van het Alfa College gaan elke donderdag van 09.00 tot 14.00 uur in Roden in

sportcentrum de Hullen voor de Marke aan de slag. Structureel zijn er vier docenten aanwezig op

ongeveer 50 studenten. Samen verzorgen zij de lessen. Op termijn valt dit uit te breiden naar andere scholen. De studenten gaan niet alleen les geven. Ze gaan ook bezig met pleinspelen, sportdagen, daily mile en sportprojecten. Ook kunnen ze naast deze uren taken gaan doen buiten de school om.