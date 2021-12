‘Dit is topsport waarbij 100 procent focus vereist wordt’

Acro Academy breidt zich voor op wereldkampioenschappen in Azerbeidzjan

MARUM – Niet iedereen weet het, maar op het industrieterrein van Marum wordt topsport bedreven. Sport van wereldniveau. In een grote loods aan de Poortweg vliegen jonge meiden door de lucht. Meters hoog. Het is de plek waar de sporters van de Acro Academy trainen. Sporters die overal vandaan komen. Van Meppel tot Heerenveen en Groningen. De junioren en de senioren van de A-lijn trainen vijf keer per week om voor te bereiden op de wereldkampioenschappen in februari in Azerbeidzjan.

Trainen bij de Acro Academy Noord vereist een ijzeren discipline. Daarnaast moet je over een flinke dosis kracht, lenigheid, lef en vertrouwen beschikken. Trainer Iris Roffel spreekt de ongeveer tien meiden en één jongen in het gezelschap persoonlijk toe. Informeert naar persoonlijke doelen. Vraagt, stel dat het WK morgen zou zijn, of ze er klaar voor zijn. En wat er nog aan schort. Daarna is het aan de slag. Acrogym is een combinatie van gymnastiek, dans en acrobatiek. De sport vereist honderd procent focus, vertelt Jorrit Veenstra die ook trainer is bij de Acro Academy. ‘Het is een breedtesport waarbij veiligheid ongelofelijk belangrijk is. In Nederland is het aardig groot. Toch is het nog geen olympische sport. Daarvoor is het in andere landen van de wereld niet groot genoeg.’ Om het niveau in Marum maar even te duiden: Acro Academy noord Nederland is de grootste en de beste club van heel Nederland. Zit je bij een andere acrovereniging aan je max, ga je naar Marum. ‘We werken veel met andere clubs samen. Toch zijn verenigingen soms wat huiverig om talent hiernaartoe te sturen. Die houden ze liever binnen hun eigen club.’ Naast de Acro Academy is er ook nog de Gym Academy. ‘We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Daarvoor is de Gym Academy. Dat zien we als een kweekvijver voor de top.’

Acrogym is iets wat je doet als je jong bent. De leeftijden liggen gemiddeld tussen de 11 en 19 jaar, vertelt Jorrit die de sport lang geleden zelf ook beoefend heeft. ‘De WK-groep bestaat uit zes teams die weer bestaan uit twee of drie mensen. Je werkt in duo’s of in trio’s. Je brengt als team veel tijd met elkaar door, dat creëert een bijzondere band. En het leuke is, je doet iets wat een ander niet kan. Over welke eigenschappen je moet beschikken om op dit niveau mee te draaien? Je moet heel sterk en lenig zijn. Vooral de bovenpartners, die worden gegooid. Er wordt continu honderd procent focus van je gevraagd. En motivatie is een belangrijke, vijf keer per week een training van drieënhalf uur, naast de schooltijd is niet niks. Op het EK in Italië hebben we twee medailles gewonnen. Dat is een mooie opsteker. Het lastige is wel dat de sport geen officiële status heeft. We doen alles op eigen initiatief en moeten alles zelf bekostigen. Bij sporten die wel een status hebben, wordt er veel voor je geregeld.’

Op de matten in de hal wordt de WK-groep klaargestoomd voor de wereldkampioenschappen in februari in Baku, Azerbeidzjan. Een schitterend gezicht. Meiden die in snel tempo bovenop elkaar klimmen en zo een metertje of zes de lucht in gaan. Jorrit verwacht dat er wel een medaille in moet zitten op het WK. Al onderschat hij de concurrentie niet. Met name Rusland, Israël, Portugal en België zijn sterk in Acrogym. Tot slot meldt Jorrit dat ze naarstig op zoek zijn naar een nieuwe hal. ‘Deze hal wordt veel te klein. We zijn al twee jaar op zoek naar een grotere hal in de provincie Groningen of Drenthe. Dat valt niet mee. Je komt al snel op een industrieterrei

n terecht. We hebben minimaal 500 vierkante meter nodig met een hoogte van 8 meter.’