‘Dit is uniek voor Roden’

Club Classique brengt schilderijen tot leven tijdens Moving Art

NOORDENVELD – Schilderijen die klinken als muziek? Jazeker. Dat leest u goed. Op zaterdag 4 september komen schilderijen tot leven tijdens Moving Art op het Wat ’N Kunst-festival in Roden. Het strijkkwartet van Club Classique komt naar Roden om live, in de openlucht op Landgoed Mensinge, de muziek bij de schilderijen te spelen. Uniek voor Roden, zegt organisator Piet van Houten van het kunstfestival.

Deze zomer presenteerde het nationale ensemble Club Classique Moving Art, een project waarin muziek het verhaal van het schilderij vertelt. Precies het idee dat er al lag om 75 jaar vrijheid in Noordenveld te vieren, vertelt Van Houten. Toen was het namelijk de bedoeling om al het werk van kunstenaars in de gemeente in het kader van 75 jaar vrijheid samen te brengen en een verhalenverteller het verhaal achter het schilderij te laten vertellen. Corona zette daar een vette streep door. ‘We kwamen in contact met Myrthe Helder, leider van Club Classique. Zij vertelde over het project waar ze mee bezig waren. Nou, en dan is één plus één drie. Het is de allereerste keer dat ze naar Roden komen én dat ze in de open lucht spelen’, zegt Van Houten die telefoontjes uit heel Nederland krijgt voor een plekje tijdens Moving Art.

Tijdens Moving Art komt werk van verschillende kunstenaars aan bod. ‘Schilderijen van onder andere kunstenaars van de Teken- en Schildergroep Roden, Iwe Hut, Fokko Rijkens en Lonia Schölvink. ‘Het drieluik van Iwe Hut is een eerbetoon aan zijn oom Hendrik Otter. Hij was accordeonist in de oorlog, hij werd opgepakt door de Duitsers. Iwe heeft het hele verhaal uitgewerkt en een accordeonist speelt muziek. Ook de verhalen achter de andere schilderijen zijn uitgewerkt. Jody Berghuis zal de verhalen vertellen tijdens Moving Art. Op het landgoed wordt een groot podium gebouwd en op een LED-scherm zijn de beelden te zien. Zaterdag vanaf half acht is iedereen welkom. En het leuke is: het kost helemaal niets. Dat vinden we belangrijk, kunst moet niet elitair zijn maar toegankelijk zijn voor iedereen. Voor ons als bestuur betekende het wel dat we allerlei fondsen aan moeten schrijven om het rond te krijgen. Dat is gelukkig gelukt.’ Moving Art start zaterdag 4 september om 19:30. Toegang met de coronacheck-App.