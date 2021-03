Dit is wat je vanavond kan verwachten tijdens de persconferentie

REGIO – Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven maandagavond om 19.00 uur een persconferentie over de coronamaatregelen, maar wat kunnen we precies verwachten? De kans dat er versoepelingen worden aangekondigd is nihil, melden bronnen uit Den Haag. Het gaat hooguit om kleine aanpassingen van de maatregelen die nu van kracht zijn.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de avondklok verlengd en duurt het nog even voor er andere versoepelingen komen. Wel kunnen kinderen weer zwemles krijgen. Het negatief reisadvies voor de hele wereld zal worden verlengd tot 15 april. Dat zullen premier Mark Rutte en minister De Jonge vanavond in een persconferentie bekend maken, volgens Haagse bronnen. De avondklok, wordt net als de andere beperkingen, doorgetrokken naar alle waarschijnlijkheid doorgetrokken tot eind maart. Het toestaan van zwemlessen voor kinderen was, met het oog op de naderende zomervakantie, een vurige wens.

De kans lijkt daarnaast klein dat de horeca groen licht krijgt om de terrassen te openen, ondanks dat virologen hebben aangeven dat door de opening van terrassen wellicht voorkomen kan worden dat grote groepen mensen ongereguleerd samenkomen in parken. Het kabinet wil vanavond wel het perspectief schetsen om op die vlakken in de nabije toekomst meer mogelijk te maken. Ook wordt verruiming voor buitensport voor volwassenen bekeken. Tot nu toe is buitensporten in teamverband alleen tot 27 jaar toegestaan.

Twee weken geleden kondigde het demissionair kabinet aan dat contactberoepen weer aan de slag mochten en dat middelbare scholen in aangepaste vorm de deuren weer konden openen.



Haagse bronnen bevestigen nu dat het kabinet zich voorbereid om over drie weken nog meer versoepelingen aan te kondigen. Wanneer de cijfers dalen, kunnen terrassen weer open en wordt fysiek onderwijs weer mogelijk op hbo’s en universiteiten.

Nu een groot deel van de bewoners in verpleeghuizen is gevaccineerd wordt hier waarschijnlijk ook meer mogelijk. Bewoners die al twee prikken hebben gehad mogen dagelijks twee bezoekers ontvangen en de tijd in quarantaine wordt ingekort van tien naar vijf dagen.

Als de coronacijfers dalen wordt over drie weken sporten in groepsverband voor mensen ouder dan 27 jaar wellicht ook mogelijk. Twee weken geleden werd nog aangekondigd dat sporten in groepsverband alleen mogelijk is voor mensen tot 27 jaar.

Tijdens de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart deelt de politie geen boetes uit voor het overtreden van de avondklok, mits aangetoond kan worden dat een persoon vanwege de verkiezingen nog na 21.00 uur op straat is.

Ook zal er worden gekeken of er meer vrijheden mogelijk zijn door middel van een vaccinatiebewijs of sneltesten met een negatieve uitslag. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat er geen vaccinatiedwang opspeelt.

Doordat de verkiezingen volgende week zijn, wordt dit maal de persconferentie gehouden na twee weken in plaats van drie.