Dit kun je doen om jouw droomhuis te kopen

Het hele land heeft te maken met een oververhitte woningmarkt. Sterk stijgende huizenprijzen en steeds meer moeten overbieden maakt het voor woningzoekenden lastig om een geschikte woning te vinden. Zeker starters hebben het lastig om tussen andere woningzoekenden door een droomhuis aan te kopen. Er zijn verschillende manieren om de kans op een koopwoning te vergroten. In dit artikel lees je er meer over!

Tegenwoordig worden vrijwel alle woningen verkocht op basis van inschrijving. Een eerste vraag die je jezelf moet stellen: hoe werkt bieden op inschrijving? Deze manier van bieden heeft namelijk een grote invloed op de strategie die je als koper kiest.

Bieden zonder voorbehoud van financiering

Een van de mogelijkheden om je bod aantrekkelijker te maken voor een verkopende partij, is door te bieden zonder voorbehoud. In de basis kiest men vaak voor een voorbehoud van financiering en een voorbehoud van een bouwkundige keuring. Mocht blijken dat de hypotheek niet verstrekt wordt, dan kan een koper op basis van dit voorbehoud onder de koop uit. Vervelend voor een verkopende partij, daar de woning opnieuw in de verkoop moet. Bieden zonder voorbehoud is bepaald niet zonder risico. Mocht de hypotheek niet rondkomen, dan levert dit een forse boete op. Raadpleeg altijd een hypotheekadviseur, wanneer je dit overweegt.

Kies voor een overbruggingshypotheek

Mocht je momenteel al een woning hebben, dan is de kans groot dat je hier overwaarde op hebt. De huizenprijzen zijn immers fors gestegen de laatste paar jaar. Je kunt deze overwaarde gebruiken in de financiering van je nieuwe huis. Dit doe je door een overbruggingshypotheek af te sluiten. Dat klinkt wellicht gek, daar je een extra lening aangaat. De bank ziet deze extra lening echter als eigen geld. Op het moment dat je bestaande woning verkocht is, wordt met de overwaarde op de woning de overbruggingshypotheek afgelost.

Ga voor een klushuis en financier de verbouwing mee

Een derde optie om een woning te vinden, is de keuze voor een klushuis. Bij een klushuis kun je de kosten voor verbouwing van de woning vaak (gedeeltelijk) meefinancieren in je hypotheek. De hypotheekverstrekker maakt hier een bouwdepot voor aan. Facturen van een aannemer of andere partij kun je uit dit bouwdepot laten betalen. Ook hierbij is het belangrijk om je vooraf te laten informeren door een hypotheekadviseur. Deze kan je meer vertellen over het bouwdepot dat je maximaal kunt krijgen bij het afsluiten van de hypotheek. Hiermee wordt direct bepaald hoeveel budget je hebt voor de verbouwing.