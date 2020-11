Dit worden de nieuwe regels voor de online casino’s in Nederland

Tot op heden is het niet mogelijk voor nieuwe online casino’s om legaal kansspelen aan te bieden in Nederland. In de sterk verouderde wetgeving staat hier namelijk niks over gespecificeerd. Er is een monopolie voor de diverse kansspelen die voornamelijk in handen van de Nederlandse staat zijn: het Holland Casino is het enige echte casino en de Nederlandse Loterij heeft met onder andere Toto en de Staatsloterij vrijwel de gehele resterende markt in handen.

Deze situatie gaat binnenkort op de schop. Daarover vertellen we je hier meer.

Wet Kansspelen op afstand

Om meer duidelijkheid te creëren en vooral ook veiligheid voor online gokkers te waarborgen is er gekozen om een nieuwe wet in te voeren. Deze wet werd aangenomen door de Eerste Kamer begin 2019. In deze Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) staat onder meer dat er een vergunningensysteem komt voor nieuwe online casino’s.

Wanneer nieuwe aanbieders aan alle, overigens strenge, regels voldoen krijgen ze een goklicentie waarmee ze online kansspelen mogen aanbieden. De Kansspelautoriteit is het overheidsorgaan waar de licenties kunnen worden aangevraagd. Zij houden tevens toezicht op de sector en hebben de macht om in te grijpen bij misstanden. Er is onder andere een register voor probleemgokkers waar alle online casino’s zich aan moeten conformeren. Daarnaast zijn er strenge regels voor bijvoorbeeld het maken van reclame.

Wanneer is legaal online gokken mogelijk?

Hoewel de wet al in 2019 werd aangenomen heeft onder meer de lagere wetgeving en natuurlijk de corona crisis voor een fikse vertraging gezorgd. Het lijkt er nu op dat de wet 1 maart 2021 daadwerkelijk in zal gaan. De online casino’s die een gokvergunning willen kunnen vanaf die datum hun aanvragen inleveren. De Kansspelautoriteit heeft als doel deze aanvragen binnen een half jaar te verwerken. Daarom zullen naar verwachting op 1 september 2021 de eerste legale online casino’s de digitale deuren openen.

Geen nieuw fysieke casino’s

In eerste instantie zat bij het wetsvoorstel voor kansspelen op afstand ook een sectie over de mogelijke verkoop van het Holland Casino en het toestaan van enkele nieuwe aanbieders op de fysieke casino markt. Dit voorstel werd echter niet aangenomen door de Eerst Kamer en is daarom op de lange baan geschoven. Wie dus een gokje wil wagen en bijvoorbeeld een spannend potje roulette wil spelen met een echte dealer kan voorlopig alleen bij dit staatscasino terecht.