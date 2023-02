Dit zijn de genomineerden voor het Sportgala Drenthe uit Noordenveld! 

NOORDENVELD – Sportliefhebbers opgelet! Het Sportgala Drenthe staat weer voor de deur. Op 6 maart zal het sportfestijn in Meppel plaatvinden en natuurlijk zijn er ook weer fanatieke sporters uit Noordenveld genomineerd.

Ten eerste is voetballer Tygo Land genomineerd in de categorie ‘Sporttalent van Drenthe’. Hij is als jongste contractspeler ooit bij sc Heerenveen terecht gekomen. Inmiddels heeft hij de blauw-witte strepen verruild voor het rood-witte shirt van PSV. De middenvelder heeft vorig jaar ook zijn debuut gemaakt bij het Nederlands Elftal, onder 17. Schaatser Remo Slotegraaf uit Peize is genomineerd in de categorie ‘Sportman van Drenthe.’ Hij is in 2022 zevende geworden op het NK Allround.

Ook schaatsster Maaike Verweij mag een nominatie op haar naam schrijven. Zij maakt kans op de titel ‘Sportvrouw van Drenthe.’ Verweij zelf zag de nominatie niet aankomen: ‘Ik had het niet verwacht, je bent daar als sporter in eerste instantie niet zo mee bezig. Maar het is een erg mooi compliment.’ Verweij begon als tiener in de skeelerport. Haar trainer raadde aan om in de winter eens te gaan schaatsen, uiteraard in dienst van het skeeleren. ‘Daar ben ik toen in doorgegroeid. Ik weet nog dat ik tegen mijn coach zei dat ik geen wedstrijden wilde schaatsen, dat was niks voor mij,’ lacht Verweij. ‘Maar ik werd erg fan de sport, anders hou je het natuurlijk ook niet lang vol. Het geeft enorm veel adrenaline om te proberen elke keer weer harder te gaan. Ik zit natuurlijk in een ploeg met echte wereldtoppers, daar kan ik veel van leren. Het is een ware inspiratiebron. We trainen momenteel twee keer per dag.’ De prestaties van Verweij van het afgelopen jaar zijn niet niks. Ze is winnaar geworden in het jongerenklassement, winnaar geworden van de Marathon Cup 2 in Den Haag en heeft de winst van de eerste marathon op natuurijs in Burgum mee naar huis genomen. ‘Ik heb geen idee wat de organisatie mee neemt voor de nominatie. Het gaat natuurlijk om veel verschillende sporten, dat is appels met peren vergelijken.’ Afgelopen maandag schaatste Verweij opnieuw een wedstrijd op natuurijs, ditmaal in Zweden. Ze heeft een flinke voorsprong opgebouwd in het klassement en staat er hierdoor goed voor.

De hockeyers van Heren 1 van MHC Roden zijn genomineerd in de categorie ‘Sportploeg van Drenthe.’ Voorzitter van de vereniging, Valentijn Duijser is apetrots: ‘De jongens worden beloond voor hun harde werk. Het team is een aantal jaren geleden opgezet door een vriendengroep. Daar zat een paar extreem goede spelers tussen en het team is weer aangevuld met jong talent. Het is een leuk stel jongens van 21 tot 35 jaar. Ze trainen twee keer per week en spelen nu op landelijk niveau. Vorig jaar zijn ze kampioen geworden in de derde klasse, dit jaar doen we mee in de top van de tweede klasse en hopelijk spelen we volgend jaar dan in de eerste klasse. Ik gun het de jongens enorm, nu moeten we alleen nog de stemmen binnenhalen.’

De hoeveelheid stemmen levert samen met de stemmen van een professionele jury een top 3 op. Of deze sportfanaten uit Noordenveld een prijs mee naar huis gaan nemen? Dat wordt op 6 maart bekend gemaakt in Schouwburg Ogterop in Meppel.