Divers werk van Roeland Hogt en Herma Egberts

De filosofie van levenskunst: ‘Iets creëren gaat over loslaten en vertrouwen’.

NORG – Aan de Marke in Norg doen Roeland Hogt en Herma Egberts mee aan de Spektakeltocht. Tijdens de Kunst & Cultuurroute komen hun werken in beeld bij de ruim 90 bezoekers die dit jaar meeliepen. Rondom de opgang naar hun huis zien we diverse kunstobjecten, schilderijen, keramiek en fotografie. Er is genoeg te bekijken, het werk is divers en geeft een indruk van hun beider kunnen.

‘Het was een mooi moment om ons werk eens te laten zien,’ zegt Roeland Hogt. ‘Het was druk en de reacties waren positief. Ik schilder nu iets meer dan 35 jaar. Ik hou van creëren. Ik heb een jaar op de Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag gezeten en mij verdiept in het ontwerpen van interieurs. Het is plezierig om iets te maken. Ik maak de meubels thuis ook zelf. Ik zet dingen graag in elkaar. Als klein kind droomde ik ervan om ooit auto-ontwerper te worden. Vormgeving op een kunstzinnige wijze, zoals deze stoel van metaal verwerkt met houtsnippers, dat ligt mij. Het geeft een bijzonder effect.’

Herma Egberts kijkt het liefst naar de wereld als creatief werker. Zij is ontwerper, coach en talent ontwikkelaar. Klare Kijk is 1 van haar projecten op het gebied van grafische ontwerpen. ‘Van jongs af aan houd ik mij al bezig met illustraties en fotografie. Ik heb de Kunstzinnige Dynamische Coach opleiding gevolg aan De Kleine Tiki. Sindsdien heb ik ervaren wat kunstzinnige werken voor je kunnen betekenen. Het bleek voor mij de ultieme weg van denken naar voelen te zijn. Het is waar ik de kunstenaar in mijzelf mocht ontmoeten. Iets creëren gaat over loslaten en vertrouwen. Een filosofie die je als levenskunst kunt beschouwen.’

Roeland Hogt vertelt over een schilderij dat gaat over de stad Rotterdam. ‘Ik ben vanaf een bepaald punt de stad in gefietst en heb telkens een foto gemaakt. De skyline van de stad heb ik in blauwe vormen weergegeven. Geluiden uit de stad heb ik in het midden geschilderd met geel en oranje tinten. Voor mij komt zo de dynamiek van de stad tot uiting. Roeland Hogt heeft Fabulo als eigen kunstenaarsnaam bedacht. Kijk hiervoor op www.roelandhogt.nl, waar nader ingegaan wordt op zijn ‘creërende elementen’.

Schilderijen, 3-D objecten, fotografie en keramiek zijn terug te vinden in de kleine vlot opgezette expositie in de achtertuin. De kleuren van Herma Egberts zijn vrolijk. Rood, blauw, groen, oranje, allerlei tinten zijn te zien. ‘Ik heb de kleur niet in bedwang. Kleur mag intuïtief zijn. Ik maak ook wel verstilde werken, maar meestal is het uitbundig. Je kijkt naar mogelijkheden en het liefst buiten de lijntjes. Kijk, op deze spiegel staan twee vogelbeeldjes van keramiek. Een kind en een ouderfiguur. Op de manier waar je de beeldjes neerzet, laat je zien wat de verbinding is. Kijken ze elkaar aan, of draaien ze zich om. Het zijn dezelfde vogels, maar laten een andere uitdrukking zien.’

Het samen zijn tussen beiden bevalt goed. Herma Egberts en Roeland Hogt stappen binnenkort in het huwelijksbootje. ‘Dat samen zijn is onze ontdekkingstocht. Tweelingzielen, die elkaar versterken. ‘Net als kunst begint dat met een leeg wit blad. Het eindresultaat komt later. De weg ernaartoe is interessant, daar zijn vele mooie dingen uit ontstaan.’