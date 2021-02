Diverse online pubquiz om vertier te bieden en zinnen te verzetten

Gebrek aan Beter-quiz staat voor vierde editie

RODEN – In deze tijd van lockdown en avondklok lijkt vertier ver weg. Drie Roners hebben echter de handschoen opgepakt om een quiz te organiseren voor iedereen die wel toe is aan een verzetje. Ilona Feenstra, Rik van der Es en Erick Roossien gaan komende zondag weer los met ‘Gebrek aan Beter de quiz’.

Topoverleg op woensdagmiddag in huize Feenstra, waar de aanstaande quiz in het eerste weekend februari van de zaterdag naar de zondag wordt verplaatst. Reden is de avondklok, die ervoor zorgt dat iedereen (jawel, ook quizmasters) na 21:00 uur niet meer de straat op mag. ‘Dus moeten we wel naar de zondag’, zegt Rik. ‘Om half vijf zullen we starten.’

Het was Ilona die met het idee voor de quiz kwam. Ze had voor het personeel van de sauna in Peize al iets dergelijks georganiseerd en wilde dat nu wel voor Rodenaren doen. ‘Met daarbij de oproep aan deelnemers om bij de lokale horeca iets te bestellen voor tijdens de quiz’, benadrukt ze. ‘Zo hebben zij er ook nog wat aan.’

Een druppel op de gloeiende plaat weliswaar, maar alle beetjes helpen. ‘Daarbij willen we ook wat vermaak bieden’, zegt Erick. ‘We zijn alle drie oud-leden van AV’75 en houden van gezelligheid. Op deze manier kan je de mensen nog wat bieden. Dat is ook wat waard.’

Ondertussen is het voor de bedenkers van de quiz zelf ook een stukje bezigheidstherapie. ‘Wij hebben verder ’s weekends ook niet veel te doen. Als we zo de inwoners wat plezier gunnen en de horeca hier een graantje van mee kan pikken, is dat al heel wat’, zegt Rik. Hij is de man van de techniek achter de pubquiz die live wordt uitgezonden op Facebook. ‘In de voorbereiding gaat nogal wat tijd zitten. We moeten alles tot een mooi geheel monteren en het moet allemaal goed lopen. Tot nu toe liep dat telkens prima.’

De eerste quiz werd op een zondag gehouden. Daarna was het twee keer op zaterdagavond raak en nu is er op zondagmiddag dus weer een pubquiz. Met Erick Roossien als presentator. ‘De Philip Freriks van Roden’, lacht Rik. ‘Hij is bekend van de pubquizzen bij Het Wapen van Drenthe.’ Tijdens de eerste editie van de Gebrek aan Beter-quiz werd Erick naar eigen zeggen nog veel geappt. ‘Maar dat was de laatste editie al een stuk minder. Toen ik de quizzen in Het Wapen presenteerde, werd je nog wel eens aangesproken in de supermarkt. Met zo’n mondkapje herkent men je echter niet meer. Niet dat ik dat zo erg vind…’

Waar de eerste drie edities doorspekt waren met vragen over Roden en omgeving, zal dat in de vierde editie minder het geval zijn. ‘Het wordt een AllStar-quiz’, zegt Ilona. ‘Veel vragen over sterren dus.’ Rik vult aan: ‘We laten iedere editie ook vragen voorlezen door bekende Noordenvelders. Zo hebben we burgemeester Smid, dj Alle Wagt en zanger Tony Neef al eens gehad. Ik kan verklappen dat Tea Nijnuis en Corné Joziasse een vraag gaan voorlezen op zondag 7 februari.’

De quiz bestaat uit filmfragmenten, muziek en ‘gewone vragen’. ‘Een mooie mix’, vindt Ilona. ‘En de reacties zijn positief. Ik denk dat men zeker weer mee gaat doen komend weekend.’

Een maximum aantal teams is er niet. Prijzen worden ingekocht bij de lokale horecaondernemer. Tot wanneer de online pubquiz blijft bestaan, is nog zeer de vraag. ‘Ik denk totdat de horeca opengaat’, zegt Rik. ‘Maar de naam behouden we. Onder de noemer “Gebrek aan Beter” zou je later nog eens wat kunnen organiseren. Niet alleen een quiz, zeg maar. Maar dat gaan we allemaal nog zien.’

Wie mee wil doen aan deze diverse pubquiz, kan zich aanmelden via www.gebrekaanbeter.nl. Kijk ook op de Facebookpagina.